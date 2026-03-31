Al menos cuatro muertos y nueve heridos tras una explosión en un túnel en el suroeste de China

Las primeras investigaciones técnicas se han enfocado en la posibilidad de que gas inflamable haya detonado la explosión que ocasionó el fallecimiento de al menos cuatro personas y dejó nueve lesionados en el suroeste de China. Este incidente ocurrió este lunes en un túnel ubicado en una autopista nacional en construcción, según consignó la agencia de noticias estatal Xinhua y de acuerdo con la información difundida por la comisión distrital de transporte de Wanzhou, en Chongqing.

El siniestro se registró apenas unos minutos después de las 15:00 horas, en pleno horario laboral, en el "sitio de construcción" correspondiente a una sección de la autopista nacional que enlaza las provincias de Hubei y Sichuan. Según publicó Xinhua, en un primer momento se informó que había una persona desaparecida y una docena de heridos, dato que posteriormente fue actualizado por las autoridades responsables.

El medio Xinhua detalló que, tras la explosión, equipos especializados se desplazaron rápidamente hasta el área afectada, donde se implementó un cordón de seguridad estricto. Elementos de la policía local establecieron un perímetro para evitar el acceso no autorizado mientras los equipos de emergencia brindaron atención médica a los heridos y rastrearon posibles víctimas adicionales en el interior del túnel.

La investigación abierta busca esclarecer las causas exactas del estallido. Según reportó Xinhua, las principales hipótesis manejadas por los investigadores se centran en la posibilidad de acumulación de gas inflamable durante las labores de construcción. Especialistas analizan las condiciones específicas en las que trabajaban los empleados, así como los materiales y procedimientos utilizados, para determinar si hubo alguna negligencia, fallo técnico o circunstancia imprevista.

Por el momento, las autoridades mantienen restricciones al tránsito y la circulación en los alrededores del túnel. Según la agencia Xinhua, la zona permanece bajo vigilancia permanente de la policía, mientras los expertos en seguridad y técnicos del municipio inspeccionan el estado estructural del túnel y los sistemas de ventilación empleados durante las obras.

Diversas instituciones locales, junto con la comisión distrital de transporte de Wanzhou, colaboran en las tareas de evaluación de riesgos a fin de evitar nuevos incidentes. Además, según informaron mediante comunicados oficiales, se prevé la revisión integral de las medidas de seguridad en el resto de los túneles en construcción en la región, con el objetivo de minimizar futuros riesgos laborales asociados al uso o manipulación de materiales peligrosos.

El accidente se suma a otros eventos similares en el sector de infraestructura y construcción en China, donde las autoridades han reiterado la importancia de reforzar los controles y protocolos de seguridad para proteger la vida de los trabajadores. Xinhua indicó que los representantes de las víctimas y heridos han recibido asistencia y asesoría de las autoridades municipales, que también han puesto a disposición recursos médicos y psicológicos.

Hasta el momento, las autoridades chinas no han dado a conocer la identidad de las personas fallecidas ni detalles específicos sobre el estado de salud de los lesionados. Xinhua confirmó que la investigación continúa en curso y que las conclusiones sobre las causas del accidente serán comunicadas una vez que se disponga de todos los datos técnicos recabados por los equipos de expertos que permanecen en la zona del incidente.