La terminal portuaria de Ust Luga, situada en la costa del golfo de Finlandia y próxima a la frontera con Estonia, fue uno de los puntos más afectados durante la última ofensiva aérea en la región de Leningrado. Según informó el medio Russia Today, este enclave industrial, dedicado principalmente al manejo de carbón y fertilizantes, sufrió daños como consecuencia de la interceptación de múltiples drones lanzados desde Ucrania. Los incidentes, que acontecieron a primeras horas del martes, también provocaron heridas a tres personas, entre quienes se encuentran dos menores, y afectaron infraestructuras residenciales y educativas, así como un edificio público en proceso de renovación.

Las autoridades rusas, citadas por Russia Today, confirmaron la interceptación y derribo de 38 aeronaves no tripuladas sobre la región de Leningrado hacia las 6.00 de la mañana (5.00 de la madrugada en la Península Ibérica y Baleares). Alexander Drozdenko, gobernador de Leningrado, utilizó su canal oficial en Telegram para anunciar que la actividad de defensa aérea impidió la llegada de la mayoría de los drones a su objetivo, aunque los fragmentos resultantes causaron daños materiales y personales en distintos puntos de la zona.

De acuerdo con Russia Today, la localidad de Molodtsovo, ubicada en el distrito de Kirovsky, también registró impactos significativos producto de la caída de piezas de drones. Entre los daños reportados figuran destrozos en los cristales de tres edificios de viviendas, así como en dos aulas de una escuela secundaria local y un inmueble del Centro de la Seguridad Social, el cual se encuentra sometido a tareas de renovación estructural. Las personas heridas, dos menores de edad y un adulto, recibieron atención en el Hospital Shlisselburg, informó el medio estatal ruso.

La misma oleada de ataques desatada durante la noche del lunes generó incendios adicionales en una zona de garajes y en una sala de calderas, según consignó Russia Today. Los servicios de emergencia lograron controlar y extinguir los fuegos antes de que se produjeran lesiones mayores u otros daños materiales de mayor escala. El medio subrayó que la ofensiva se inscribe dentro de una serie de operaciones aéreas de largo alcance atribuidas al Ejército ucraniano, que en los últimos meses ha intensificado el uso de drones para impactar infraestructuras estratégicas en territorio ruso.

La ubicación del puerto de Ust Luga, distante aproximadamente a 110 kilómetros de San Petersburgo, cobra relevancia al ser uno de los complejos logísticos clave para la exportación de materias primas rusas, reportó Russia Today. El enclave posee terminales especializadas para el manejo de carbón y fertilizantes, por lo que cualquier daño en sus instalaciones puede afectar el flujo comercial y el suministro regional.

En cuanto a los edificios residenciales afectados en Molodtsovo y la escuela secundaria que registró impactos en sus aulas, las autoridades locales realizaron labores de inspección para evaluar la magnitud de los daños y priorizar las reparaciones urgentes, publicó Russia Today. El impacto en el Centro de la Seguridad Social representa un contratiempo adicional para la comunidad, ya que la renovación en curso pretendería fortalecer los servicios sociales en la zona.

Russia Today destacó que la serie de incidentes se suma a las tensiones existentes entre Rusia y Ucrania en el ámbito de la guerra tecnológica y el empleo de vehículos aéreos no tripulados, cuyo uso se ha masificado para realizar acciones ofensivas dirigidas a blancos militares e infraestructuras civiles. El gobernador Alexander Drozdenko reiteró en sus mensajes que la prioridad inmediata se centra en atender a los heridos, reparar los daños en las infraestructuras críticas y garantizar la seguridad de los residentes en la región de Leningrado, añadió el medio ruso.