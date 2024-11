Paco y María León confirman la relación de Alejandro Sanz y Candela Márquez y hablan de lo enamorados que están

Alejandro Sanz vuelve a estar enamorado. A pesar de que el cantante ya había dejado alguna pista en redes sociales con comentarios de lo más reveladores a Candela Márquez, no fue hasta que acudieron juntos a la fiesta del 50º cumpleaños de Paco León cuando se confirmó que el cantante ya no tenía el 'corazón partío' y que la actriz valenciana -muy popular en Latinoamérica- es quien le ha devuelto la sonrisa un año y medio después de su ruptura con Rachel Valdés.

Una relación que se habría afianzado en las últimas semanas y que ahora confirma el actor, que inmerso en el guión del regreso de la inolvidable serie 'Aída' en forma de película -'Aída y vuelta', que no solo protagonizará sino que también dirigirá- ha reaparecido en el estreno de la serie 'Una R5volución conduce a otra' y nos ha contado cómo ve a Alejandro con su nueva pareja.

"Yo no sabía nada ¿sabes? A Candela no la conocía y se lo pasaron muy bien en mi fiesta, me gustó mucho. Los vi allí, los vi muy bien, muy enamorados y qué bien que estuvieran a gusto, la verdad. Porque yo invité a Alejandro, que nunca viene a nada, y la verdad es que me gustó que estuviera allí y que estuviera a gusto. Y como no había prensa... Libertad. Él estaba tranquilo y ella también, y estábamos disfrutando. El amor cura muchas cosas" ha revelado, hablando con naturalidad de que el artista vuelve a estar ilusionado.

Su hermana María León también ha acudido al estreno y nos ha contado qué impresión le dio la nueva novia del cantante de 'Viviendo deprisa': "Qué maravilla Candela, una maravillosa, la chiquilla encantadora, y él, qué te voy a decir, que lo sentimos como familia, cuando los vimos aparecer por allí, con la alegría que llegó, además con ganas de disfrutar eso en familia, yo creo que hacer ese tipo de presentaciones se hace en sitios donde uno siente que le van a recibir con la misma familiaridad que uno los presenta, ¿no? Y es un regalo que él se sintiera tan cómodo como para venir con su familia".

"Es guapísima, encantadora, simpática, con un saber estar increíble, y sobre todo con una generosidad importante, porque llegar allí, ya te digo, Alejandro sí que lo conocemos, nosotros nos conocemos, y él podía sentirse cómodo, pero ella se sintió con la misma comodidad, y fue encantadora, la verdad que fue un placer tenerla allí con nosotros. Hombre, y como para no estarlo, yo también lo estaría, ¿eh?" ha añadido, confirmando que la actriz valenciana ha encajado a la perfección en el círculo de Sanz.