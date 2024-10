Paula Badosa da por "terminada" la temporada y apunta a la Copa Billie Jean King

Redacción deportes, 20 oct (EFE).- La española Paula Badosa, que ayer se retiró por unas molestias del partido de semifinales del WTA 500 de Ningbo (China), anunció este domingo que da por "terminada" la temporada 2024 y que su objetivo es recuperarse bien para disputar las finales de la Copa Billie Jean King (13-20 de noviembre).

La catalana, mediante su comunicado, renuncia al torneo de Tokio, de categoría 500, que tenía previsto disputar la semana que viene y, por consiguiente, también a la posibilidad de ser suplente en las finales WTA de Riad (2-9 noviembre).

"Debido a problemas de salud no pude jugar ayer y no podré jugar en Tokio por desgracia. Mi temporada 2024 ha terminado. Ha sido una temporada muy larga en la que he superado situaciones que creía imposibles. Estoy muy orgullosa de mí misma. He vuelto a donde quería estar y a donde aspiraba desde mi regreso, a volver a ser uno de los mejores jugadores del mundo, y ya tengo ganas de recuperarme bien y prepararme para representar a mi país en Málaga para la BJKC. Gracias por el apoyo siempre", dijo Badosa, a través de sus redes sociales.

Badosa da por concluida la temporada 2024 a nivel individual situada en el decimoquinto puesto del ránking mundial, con la victoria en el Abierto de Miami, de categoría 500, y tres semifinales en el torneo de Ningbo, el Abierto de China y el Abierto de Cincinnati. EFE