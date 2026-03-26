Viernes 27 de marzo de 2026 (22.30 GMT)

Madrid, 26 mar (EFE).- (Actualiza con Ciudad de Panamá, Bogotá y Ciudad de México)

Teherán.- El ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de atacar las instalaciones energéticas iraníes si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz llega a su fin con el estratégico paso aún cerrado, contactos indirectos en marcha y efectivos de las fuerzas especiales estadounidenses camino del golfo Pérsico.

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Tel Aviv.- Las tiendas del Dizengoff Center, uno de los centros comerciales más famosos de Tel Aviv, mantienen sus puertas abiertas, pero el nivel -4 de su aparcamiento alberga el refugio antiaéreo que decenas de personas llaman hogar desde hace prácticamente un mes.

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Beirut.- El coordinador humanitario de la ONU para el Líbano, Imran Riza, alerta de que la comunidad es mucho "más débil" para ayudar que durante la anterior guerra de 2024, tras los recortes globales de fondos, y explica que en los últimos diez días se les ha complicado en gran medida el acceso humanitario al sur del país.

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Ginebra.- El Consejo de Derechos Humanos celebra un segundo debate urgente sobre la guerra en Oriente Medio, solicitado por China y Cuba, que plantean que este foro también discuta la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán, dos días después de otro debate en el que solo se habló de los ataques iraníes contra otros países de la región.

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Nairobi.- Crecientes filas en gasolineras y aumento de los precios del combustible son escenas cada vez más comunes en África, un continente que, con economías dependientes de las importaciones de petróleo, tiene mucho que perder por la volatilidad en el mercado creada por la guerra de Irán.

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Miami.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en Miami en el foro FII Priority sobre inteligencia artificial e inversiones.

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Caracas.- Madres de presos políticos en Venezuela convocan una "procesión silenciosa" hasta la Nunciatura Apostólica en Caracas para solicitar la intermediación del Vaticano en la liberación total de estos detenidos.

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Moscú.- Tras un mes de bombardeos en Irán, el mundo parece haberse olvidado de la guerra en Ucrania, donde las negociaciones de paz están estancadas y el ejército ruso aprovecha la situación para lanzar su ofensiva primaveral.

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Cernay la Ville (Francia).- Los ministros de Exteriores del G7 concluyen la reunión de dos días celebrada en Cernay la Ville (Francia) en la que está prevista la asistencia el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ausente la víspera y que ha estado marcada por las guerras de Irán y la de Ucrania.

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Orán.- El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, termina su visita oficial a Argelia en Orán, emblemática ciudad argelina con históricos lazos con España.

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Chessy y Coupvray (Francia).- Dos días antes de su inauguración oficial, el presidente francés, Emmanuel Macron, visita este viernes la ampliación del Disneyland París, considerado el principal destino turístico de Europa, con más de 13.000 millones de euros invertidos desde su inauguración en 1992 y cerca de 70.000 empleos.

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Caracas.- Madres de presos políticos en Venezuela convocan una "procesión silenciosa" hasta la Nunciatura Apostólica en Caracas para solicitar la intermediación del Vaticano en la liberación total de estos detenidos.

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Bocas del Toro (Panamá).- "La pasamos mal de verdad, no había donde sostenerse", afirma a EFE José Artola mientras trabaja en la finca 15 en unas plantas de banano que fueron abandonadas el año pasado, en medio de una crisis sindical que acabó con esta industria, la principal fuente de empleos en la provincia de Bocas del Toro, occidente de Panamá.

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Tegucigalpa.- Campesinos de varias regiones llegan a ciudades importantes de Honduras como Tegucigalpa cargados con las tradicionales palmas para la celebración del Domingo de ramos que marca el inicio de la Semana Santa.

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Tegucigalpa.- El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Gobierno de Canadá presentan en Honduras los resultados del proyecto DEREJUV, una iniciativa destinada a fortalecer los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes en el país para prevenir la violencia sexual y reducir los embarazos no planificados.

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París.- La UNESCO acoge este viernes en su sede en París una conferencia con la que abordar las desigualdades que África sufre en el ámbito de la IA y su implementación.

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Lisboa.- La directora médica de la compañía neerlandesa Philips, Carla Goulart Peron, recorre todo el mundo para llevar la innovación a todas partes y se muestra positiva en una entrevista con EFE ante la perspectiva de que la inteligencia artificial (IA) pueda contribuir a disminuir la desigualdad de género en la atención sanitaria.

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Lisboa.- Creada por mujeres palestinas y portuguesas, Portugal inaugura la primera casa cultural palestina en su territorio en la zona de Alcântara, dedicada a acoger la labor de artistas, escritores y educadores.

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Miami.- Los cuatro astronautas de la misión Artemis II llegan este viernes al Centro Espacial Kennedy, en Florida, de cara a su lanzamiento previsto para el próximo miércoles, en una misión que orbitará la Luna y marcará el regreso del ser humano a este satélite en más de medio siglo, donde serán recibidos por responsables de la NASA y de la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

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Londres.- La National Gallery de Londres junto con Global Street Art transforman alguna de sus pinturas más importantes en arte callejero e inaguran su primer mural '¡Sorprendido! Tigre en una tormenta tropical' de Henri Rousseau en el barrio de Camden.

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San Juan.- Sintiendo la vibración de los barriles y con ayuda de intérpretes de señas, la comunidad sorda de Puerto Rico tiene ahora la oportunidad de involucrarse más en su cultura y aprender a bailar al compás de la bomba, un género musical autóctono en auge que Bad Bunny y Rauw Alejandro incorporaron en sus últimos álbumes.

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Londres.- La primavera viste a la capital del Reino Unido, Londres, de colores vivos en sus céntricos parques como Green Park o Regents a la vez que en algunos de sus más emblemáticos lugares como la catedral de St. Paul.

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París.- La cafetería del club de futbol Paris Saint-Germain, el ‘Café PSG’, que se inauguró este martes en su tienda de los Campos Elíseos de la capital francesa.

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Ciudad de Panamá - "La pasamos mal de verdad, no había donde sostenerse", afirma a EFE José Artola, a quien sus conocidos llaman 'Loncho', mientras trabaja en la finca 15 en unas plantas de banano que fueron abandonadas el año pasado, en medio de una crisis sindical que acabó con esta industria, la principal fuente de empleos en la provincia de Bocas del Toro, occidente de Panamá.

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Bogotá - El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria, asegura en una entrevista con EFE que si gana las elecciones impondrá la paz con la fuerza de las armas porque vino para "cambiar la política para siempre".

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Ciudad de México - Científicos mexicanos de la UNAM explicaron a EFE que, durante la primera campaña antártica de México, recolectaron 50 kilos de muestras fisicoquímicas, rocas y lodos con el objetivo de reconstruir la configuración del planeta hace 145 millones de años.

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epp/EFETV

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