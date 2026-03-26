Agencias

Bosnia-Italia, Suecia-Polonia, Kosovo-Turquía y República Checa-Dinamarca, las finales

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Madrid, 26 mar (EFE).- Italia se enfrentará fuera de casa a Bosnia; Polonia, liderada por Robert Lewandowski, visitará a Suecia; Turquía viajará a Kosovo y Dinamarca se desplazará a la República Checa en las cuatro finales de la repesca europea para el Mundial 2026, que otorgarán a los ganadores una plaza en la fase final del torneo.

Así quedaron configurados los encuentros decisivos del próximo martes en cada una de las cuatro rutas, después de los resultados de este jueves: Italia ganó 2-0 a Irlanda del Norte, Polonia remontó a Albania (2-1), Suecia se impuso por 1-3 a Ucrania en Valencia, Turquía doblegó 1-0 a Rumanía, Kosovo venció 3-4 en Eslovaquia, Dinamarca goleó a Macedonia del Norte (4-0) y tanto Bosnia, frente a Gales, como República Checa, ante Irlanda, se clasificaron en la tanda de penaltis tras el 1-1 y el 2-2 después de la prórroga, respectivamente.

- Finales de la repesca europea:

- Martes 31 de marzo:

Bosnia Herzegovina-Italia (20:45).

Suecia-Polonia (20:45).

Kosovo-Turquía (20:45).

República Checa-Dinamarca (20:45).

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