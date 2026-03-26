Rusia niega que esté transmitiendo información de inteligencia a Irán

El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, recordó que, aunque Moscú mantiene una colaboración militar con Teherán, niega categóricamente que esa relación incluya el envío de información de inteligencia destinada a operaciones contra objetivos estadounidenses en Oriente Próximo. De acuerdo con lo publicado por la agencia Europa Press, Lavrov comunicó esta posición en una entrevista televisiva luego de la reciente difusión de informes en medios internacionales que afirmaron tales transferencias secretas de datos entre Rusia e Irán.

Durante su conversación con el canal francés France 2, Sergei Lavrov explicó que “tenemos relaciones muy estrechas con Irán, incluido un acuerdo de armas. Hemos suministrado a Irán equipo militar, pero no podemos aceptar estas acusaciones de que estamos pasando información de inteligencia a Irán”. El jefe de la diplomacia rusa abordó estas declaraciones tras la intervención de la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, quien vinculó a Moscú con la supuesta cooperación en inteligencia antes de una reunión de ministros del G7 en las cercanías de París.

Según detalló Europa Press, Kaja Kallas expresó que “Rusia está ayudando a Irán con inteligencia para apuntar y matar a los estadounidenses, y Rusia también está apoyando a Irán ahora con los drones para que puedan atacar a los países vecinos y también a las bases militares estadounidenses” situadas en la región. La funcionaria europea instó a la administración estadounidense, liderada por Donald Trump, a participar en una estrategia conjunta sobre Ucrania, al afirmar que los conflictos en Ucrania e Irán presentan conexiones estrechas y “si Estados Unidos quiere que cese la guerra en Oriente Próximo y que Irán deje de atacarles, también debe presionar a Rusia para que no pueda ayudarles en esto”, agregando sus declaraciones a la prensa.

El medio Europa Press precisó que Lavrov insistió en que las autoridades rusas, incluido el presidente Vladimir Putin y su portavoz Dimitri Peskov, han respondido de forma reiterada a estas acusaciones, negando rotundamente la entrega de inteligencia a Irán. Según mencionó el ministro Lavrov, estas versiones han sido difundidas y amplificadas en medios de comunicación internacionales. Asimismo, calificó a Irán como un “socio estratégico” en la política exterior rusa.

En respuesta a comparaciones entre la actuación de Moscú en Ucrania y la conducta de Estados Unidos hacia Irán, Lavrov indicó que mientras “Irán no violó las reglas”, Ucrania incumplió “todo lo que podía violar con sus protectores occidentales”. El ministro ruso reiteró que la postura de su país se fundamenta en el respeto al Derecho Internacional. Lavrov señaló también que la República Islámica ha cumplido sus compromisos sobre el programa nuclear y recordó que el acuerdo de 2015, aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU, fue abandonado por Estados Unidos cuando Donald Trump decidió retirar al país durante su primer mandato en 2017.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, recomendó a los periodistas “no prestar atención” a las “mentiras” y “falsedades en los medios”, tras ser consultado sobre un artículo publicado por el ‘Financial Times’. Este medio citó fuentes de inteligencia occidentales, quienes afirmaron que Rusia planeaba enviar drones a Irán. Europa Press reportó que Peskov desestimó estos señalamientos, insistiendo en que forman parte de una campaña mediática sin fundamento.

Las acusaciones sobre la supuesta cooperación entre Rusia e Irán se intensificaron luego del reciente crecimiento de las tensiones militares en Oriente Próximo. Europa Press informó que Teherán confirmó más de 1.500 muertes en su territorio como resultado de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos lanzada el 28 de febrero, coincidiendo con un proceso de negociaciones entre Washington y el gobierno iraní para intentar reactivar un acuerdo nuclear. Por otro lado, la organización Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, registró una cifra superior a 3.000 fallecidos durante el mismo periodo.

El medio destacó que este contexto llevó a Irán a responder con ataques a territorio israelí y a intereses estadounidenses en diversas zonas del golfo Pérsico, lo que incluyó la agresión contra bases militares estadounidenses. Las acusaciones, tanto de altos funcionarios europeos como de informes de medios internacionales, continúan señalando una presunta colaboración estratégica entre Moscú y Teherán en los planos militar y de inteligencia, acusaciones que el Kremlin ha negado insistentemente en espacios diplomáticos y ante la prensa internacional.