David Alonso reconoce que le costó "mantener la concentración y la intensidad"

Redacción deportes, 20 oct (EFE).- El colombiano de origen español David Alonso (CFMoto), vencedor de Moto3 en Australia y que iguala el récord de triunfos en un mismo año en la categoría pequeña de Valentino Rossi, reconoce que "veía difícil ganar, pues este fin de semana me ha costado mucho mantener la concentración y la intensidad".

"Después de ganar el Mundial, te relajas y dejas de cuidar los detalles y eso me pasó factura en la clasificación, además de que fue la primera vez que no trabajé el plan de carrera en la tarde del sábado y quiero pedir perdón al equipo por ello", lamentó Alonso en la nota de prensa de su equipo.

"Hoy me he levantado en modo carrera, muy concentrado y me he ido encontrando cada vez mejor", resaltó el campeón del mundo 2024 de Moto3. EFE