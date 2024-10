Beaugrand hace historia al firmar en Torremolinos el doblete 'olímpico y mundial'

Adrian R. Huber

Torremolinos (Málaga), 19 oct (EFE).- La francesa Cassandre Beaugrand -oro olímpico en los Juegos de París 2024- ganó la última prueba del Mundial de triatlón, disputada este sábado en la localidad española de Torremolinos, con lo que certificó el liderato con el que llegó a la provincia de Málaga y se proclamó campeona del mundo.

Beaugrand, de 27 años, cubrió el recorrido -de 1.500 metros a nado, en las mediterráneas aguas de la Costa del Sol, 40 kilómetros en bici y diez más de carrera a pie- en un tiempo ganador de una hora, 56 minutos y 45 segundos, 37 menos que la británica Beth Potter -a la que sucedió en el historial del campeonato- y con una ventaja de 49 sobre otra francesa, Emma Lombard, que fue tercera. Las tres se inscribieron por ese orden en la general final del certamen.

La campeona francesa emuló, con este 'doblete dorado' a Flora Duffy, que ganó cuatro mundiales para Bermudas y en 2021 firmó una gesta al anotarse uno de ellos el mismo año que capturó oro olímpico en los Juegos de Tokio 2020, pospuestos una temporada a causa de la pandemia del covid-19.

La estadounidense Gwen Jorgensen -que concluyó duodécima este sábado- es la otra mujer con oro olímpico y mundial (dos), pero no capturó ambas victorias el mismo año. Jorgensen, campeona olímpica en Rio 2016 (Brasil), no ganó el oro mundial ese año: lo había hecho los dos anteriores. Y en 2016, la estrella de Waukesha (Wisconsin) se tuvo que conformar con la plata en el primero de los cuatro mundiales que ganó la no menos estelar Duffy.

"Es difícil explicar lo que siento ahora mismo. Me siento muy contenta y orgullosa; y con ganas de seguir haciendo historia para Francia", declaró a Efe Beaugrand, tras exhibirse en una prueba que la veterana inglesa Vicky Holland (38 años) concluyó cuarta, a un minuto y doce segundos de la gala; y la española Casillas -brillante este sábado-, un puesto por detrás. A 1:18.

La italiana Bianca Seregni fue la primera en salir de las esta vez revueltas aguas malagueñas, en las que se nadó con neopreno y era importante orientarse bien; en una jornada soleada en la que el termómetro marcó los 24 grados centígrados y en la que en el primero de los tres segmentos se completaron dos giros a una cuerda de 750 metros.

Seregni encabezó la natación por delante de la alemana Lena Meissner y de Lombardi, que había llegado a tierras andaluzas con opciones: cuarta en la general y a 312 puntos de los 2.750 con los que había arribado Beaugrand.

La campeona olímpica estuvo atenta y se colocó en el grupo cabecero, de doce, en el arranque del ciclismo; un segmento en el que se completaron ocho vueltas a un circuito de cinco kilómetros, bastante técnico, al ser estrecho y muy virado. En ese grupo también viajaban Casillas y la escocesa Potter, que aspiraba a desbancar a la gala en Torremolinos y revalidar el título logrado hace un año.

La docena de escapadas -entre las que también rodaba la mexicana Rosa María Tapia, undécima al final- fue abriendo hueco, aprovechando que el grupo perseguidor tampoco se organizaba. Tras la sexta de las ocho vueltas la ventaja ascendía del minuto al 1:16; con Potter reservándose, consciente de que si ganaba y Beaugrand no acababa como mínimo segunda, revalidaría el título que el año pasado festejó en la localidad gallega de Pontevedra, la primera que albergó una Gran Final en España.

Todas se bajaron a correr con una diferencia de un minuto y 26 segundos. En un circuito llano de dos kilómetros y medio al que se dieron cuatro vueltas, para completar el diez mil. Beaugrand entró en el corte bueno en un cuarteto con la luxemburguesa Jeanne Lehair y con Potter y Lombardi, que podían arrebatarla el oro intercontinental.

Cassandre se dedicó a controlar rivales directas al principio y proceder a eliminarlas al final. Potter se descolgó antes de que Lombardi corriese igual suerte. Y Beaugrand, comenzando a doblar triatletas, enchufó una marcha más después del quinto kilómetro.

La última prueba del Mundial masculino se disputará a partir de las cinco de la tarde (15.00 horas GMT) de este domingo, en el mismo circuito de la citada localidad malagueña; en el que el inglés Alex Yee, oro olímpico en París y líder del campeonato, podría repetir la gesta lograda por Beaugrand. EFE

(FOTO)