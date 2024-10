Tokáyev aboga por pronta paz en Ucrania, porque la guerra es un "camino a ninguna parte"

Astaná, 17 oct (EFE).- El presidente kazajo, Kasim Yomart Tokáyev, abogó este jueves por una pronta paz en Ucrania, porque la guerra conduce a la "autodestrucción y no lleva a ninguna parte".

"Necesitamos encontrar formas pacíficas de resolver el conflicto. (...) No hay otra salida. La guerra conducirá a la autodestrucción y no lleva a ninguna parte", dijo el mandatario al intervenir en el la primera edición del 'Think Tank Forum' de Astaná.

Tokáyev reiteró que el "ejército ruso no puede ser derrotado" y hay que estudiar las iniciativas de paz que están sobre la mesa, como la de China y Brasil, que calificó de "sumamente importante"

"No hay otra opción", insistió.

El presidente kazajo aseguró que para su país la coexistencia pacífica es clave para la implementación de reformas y el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

"Ahora afrontamos tareas de gran magnitud para fortalecer el potencial del país tanto político como económico. Por eso defendemos la paz", recalcó.

Asimismo, agradeció a todos los socios del país con los que Kazajistán desarrolla una "cooperación polifacética".

"Kazajistán está abierto a los mercados internacionales. Queremos atraer la mayor cantidad posible de inversión extranjera directa y crear condiciones favorables para quienes quieran entrar en el mercado" local, concluyó.

A la vez, el mayor país de Asia Central no tiene planes por ahora de sumarse al grupo BRICS, liderado por China y Rusia, según dijo esta semana el portavoz de la presidencia kazaja, Berik Uali.EFE

(foto)