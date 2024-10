FundéuRAE: "lucir brazaletes negros", expresión desaconsejada

Madrid, 17 oct (EFE).- Los verbos “llevar”, “portar” o “exhibir” resultan más adecuados que “lucir” referidos a la cinta negra que se coloca en el brazo en señal de luto, explica la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE.

Sin embargo, en los medios de comunicación se leen a menudo frases como “¿Por qué el jugador lució un brazalete negro ante el Real Valladolid?”, “El tristísimo motivo por el que el ciclista lució un brazalete negro en la etapa 1 del Giro” o “Habrá minuto de silencio en el encuentro después de no lucir brazaletes negros por el presidente”.

El “Diccionario de la lengua española” recoge entre las acepciones de “lucir” como transitivo ‘llevar a la vista, exhibir lo que alguien se ha puesto, normalmente como adorno’. Por su parte, el “Diccionario del estudiante” añade que lo que se luce es ‘algo de valor o de lo que se puede presumir’. Así, si se trata de un brazalete negro, aunque el uso de este verbo no podría considerarse erróneo, sería más apropiado optar por otros que no implican que lo que alguien tiene puesto posee esas características, como “llevar”, “portar”, “exhibir”, etc.

Por tanto, en los ejemplos anteriores, lo más recomendable habría sido escribir “¿Por qué el jugador llevó un brazalete negro ante el Real Valladolid?”, “El tristísimo motivo por el que el ciclista portó un brazalete negro en la etapa 1 del Giro” y “Habrá minuto de silencio en el encuentro después de no exhibir brazaletes negros por el presidente”.

Cabe recordar que el “Diccionario del estudiante” indica también que existe un uso irónico de “lucir” con este significado, como en “Luce una enorme barriga”.

