Russell: Me sentí bien, es sensacional estar en la 'pole'

Redacción deportes, 13 jun (EFE).- El inglés George Russell (Mercedes), que saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Montmeló que se sintió "bien" y que "es sensacional estar" de nuevo en la 'pole'.

"Hasta el momento ha sido un buen fin de semana. Yo lucho siempre", comentó Russell, de 28 años, que logró la décima 'pole' de su carrera -la tercera del año y la número 150 de Mercedes en la F1-, al dominar la calificación de este sábado, en la que relegó al segundo y al tercer puestos de parrilla, respectivamente, a su compatriota y séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari) y al otro Mercedes, el de su compañero el italiano Andrea Kimi Antonelli, líder destacado del Mundial.

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"Mañana será una carrera interesante; Lewis (Hamilton) ha hecho un gran trabajo abriéndose camino hacia los puestos de cabeza", dijo Russell, que, al no puntuar el pasado domingo en Mónaco, en otra jornada llena de infortunios, le tuvo que ceder a su compatriota el segundo puesto en el Mundial; en el que ahora es tercero, a 68 puntos de los 156 con lo que comanda Antonelli, a los 19 años el líder más joven de todos los tiempos.

"Estoy convencido de que será un dura batalla", afirmó el piloto de King's Lynn (Norfolk) nada más bajarse del coche este sábado en el Circuito de Barcelona-Cataluña, donde este domingo buscará su séptimo triunfo en la categoría reina. El segundo del año, después del que consiguió en la carrera inaugural, en Melbourne (Australia).

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"Mañana no va a ser sencillo, pero estoy preparado para luchar por la victoria", indicó Russell este sábado en Montmeló tras firmar la 'pole' para el séptimo Gran Premio de la temporada.