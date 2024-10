Regulador neerlandés cuestiona a ASML por error en publicación de resultados

(Bloomberg) -- ASML Holding NV está en conversaciones con el regulador del mercado neerlandés sobre la publicación por error de los resultados financieros de la empresa un día antes de lo previsto.

La Autoridad para los Mercados Financieros (AFM) confirmó las conversaciones, pero dijo que no puede comentar por el momento si la empresa enfrentará alguna sanción por el error. Un portavoz dijo a Bloomberg News por teléfono el miércoles que la autoridad está obligada a mantener en confidencialidad las conversaciones con las empresas.

ASML publicó el martes unos débiles resultados del tercer trimestre y recortó sus perspectivas para el próximo año, lo que provocó una caída del 16% en el precio de sus acciones en Ámsterdam, la mayor baja desde el 12 de junio de 1998. El miércoles, las acciones cayeron un 5,1% y ASML perdió su puesto de empresa tecnológica más valiosa de Europa en favor de la firma de software SAP SE.

“Tomamos medidas inmediatas para publicar el comunicado completo cuando nos dimos cuenta del incidente y nos pusimos en contacto con las autoridades financieras pertinentes”, dijo la portavoz de ASML, Monique Mols.

El director ejecutivo, Christophe Fouquet, se disculpó en una llamada con inversionistas por la publicación prematura del comunicado, que se esperaba para el miércoles antes de la apertura del mercado.

“Fue algo muy desafortunado”, dijo, atribuyendo el problema a un “error técnico”.

