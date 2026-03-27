Tiger Woods sufre un accidente de tráfico cerca de su residencia en Florida

Una imagen captada en el sitio mostró el automóvil con el costado del conductor apoyado sobre el asfalto, tras volcarse en la zona de Jupiter Island, Florida, donde reside el golfista Tiger Woods. De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Martin, el accidente ocurrió poco después de las dos de la tarde, cuando Woods estaba en pleno proceso de preparación para su regreso al circuito profesional en el Masters de Augusta, programado en dos semanas. Según consignó el medio, el deportista se había recuperado recientemente de una rotura del tendón de Aquiles, sufrida en marzo de 2025.

El medio informó que, hasta el momento, las autoridades locales no han proporcionado datos sobre las causas del siniestro ni sobre el estado de salud de Woods. No se ha divulgado información oficial sobre las posibles consecuencias físicas del incidente ni se han emitido informes médicos. El accidente involucró el vuelco de su vehículo tras impactar con otro automóvil, según confirmó la policía del condado.

La trayectoria de Tiger Woods ha estado marcada por eventos similares en años anteriores. Tal como publicó la fuente citada, ya en febrero de 2021, Woods fue protagonista de un grave accidente en el sur de California, episodio en el que estuvo cerca de perder la vida y, posteriormente, de no poder caminar. Pese a ello, logró recuperarse y continuar en la actividad profesional del golf.

Durante 2017, las autoridades arrestaron a Woods bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol en la propia ciudad de Jupiter, situación que derivó en investigaciones y procesos legales. En el reciente suceso, aunque la policía confirmó la identidad de Woods y la localización del accidente, no ha facilitado datos que clarifiquen la mecánica del accidente ni la implicación del otro vehículo, más allá del hecho de que ambos participaron.

La imagen difundida del automóvil volcado ha circulado ampliamente en las redes y medios, generando expectación sobre el estado de salud del deportista y despertando interrogantes sobre el futuro inmediato de su carrera y su participación en los próximos torneos. La Oficina del Sheriff del Condado de Martin, según reportó el medio citado, mantiene abierta la investigación y no ha anticipado cuándo podrá brindar novedades sobre las indagaciones y la condición médica de Woods.

Hasta que las autoridades brinden información oficial, la preocupación persiste entre los seguidores del golfista, quien suma en su historial profesional quince títulos de 'majors', lo que lo ha situado entre los jugadores más destacados de la historia del deporte. El proceso de preparación para el Masters de Augusta representaba un nuevo desafío para Woods tras recuperarse de una lesión importante, cuyo contexto añade relevancia a la noticia sobre el reciente accidente automovilístico.

Distintos antecedentes personales y profesionales, como sus lesiones previas y episodios judiciales, han sido señalados en la cobertura realizada por el medio, que destaca la falta de detalles sobre la evolución de Woods posterior al incidente. El entorno deportivo y de seguridad aguarda el avance de las investigaciones oficiales para esclarecer lo sucedido y determinar si el deportista podrá reincorporarse al circuito en el corto plazo.