Agencias

Tiger Woods, detenido por negarse a hacerse prueba tras un accidente del que salió ileso

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Miami (EE.UU.), 27 mar (EFE).- El golfista Tiger Woods, ganador de quince 'grandes', fue detenido este viernes por negarse a someterse a prueba de orina tras verse involucrado en un accidente de carretera en Jupiter Island, en Florida, del que salió ileso, según informó la oficina del alguacil del condado de Martin.

"Ha sido acusado de conducir bajo la influencia (DUI) con daños a la propiedad y de negarse a someterse a una prueba legal", dijo un oficial de la oficina del alguacil en una rueda de prensa, precisando que el golfista dio negativo en la prueba de alcohol, pero mostraba signos de "deterioro".

El oficial agregó que el deportista no sufrió heridas en el accidente.EFE

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