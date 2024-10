Petro, sobre la investigación del CNE: "Hoy se ha roto el fuero integral del presidente"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha afirmado este martes que "se ha roto" el fuero de su cargo, recogido en la Constitución, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya formulado cargos en su contra en una investigación por la financiación de la campaña electoral de la Coalición Pacto Histórico, de la que era candidato. "Hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la República de Colombia. Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí como presidente constitucional, elegido democráticamente por voto popular por más de 11 millones de ciudadanos. De concretarse, este acto representaría la mayor afrenta a nuestra democracia en la historia del país", ha declarado en un mensaje a la nación. Petro ha sostenido que el CNE, que es un "organismo administrativo infiltrado por los mismos politiqueros que han gobernado durante décadas" el país, ha violado "claramente" la Constitución y su fuero al formular cargos en su contra. "Lo ocurrido hoy pone en peligro la institucionalidad que represento", ha asegurado, mientras que ha desmentido las principales acusaciones del ente. Tal y como ha explicado, los aportes de organizaciones sociales --como la Federación Colombiana de Educadores (FECODE)-- no estaban destinadas a su campaña, sino al partido Colombia Humana. Los pagos de testigos electorales no eran gastos de campaña y los gastos de campaña por concepto de propaganda electoral "fueron reportados" bajo la normativa y "así lo certificó la auditoría externa". También ha manifestado que "los magistrados del CNE confunden y malinterpretan" los permisos de vuelo, al indicar que no fueron utilizados por la campaña y que las facturas fueron entregadas, mientras que los gastos del estadio en el que se celebró el triunfo tuvo unos gastos que no formaban parte del periodo de campaña. "Los cargos formulados por el CNE son infundados. Y si mis garantías hubieran sido respetadas, la ciudadanía sabría que mi actuar no solo fue totalmente honrado, sino que estoy enfrentando a una autoridad administrativa capturada por la oposición que busca a toda costa poner en duda mi integridad. Por esta razón, hemos solicitado a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara que haga público el expediente", ha anunciado. En este sentido, ha pedido que la ciudadanía conozca las "más de 25 pruebas testimoniales, 34 documentales y tres inspecciones judiciales que se han realizado". "Es a través de pruebas que reclamo mi inocencia y censuro el proceder ilegal e inconstitucional del CNE", ha manifestado, mientras que ha instado a una movilización generalizada del pueblo colombiano "para la defensa irrestricta de la democracia". "Le solicito a todas las organizaciones populares de Colombia reunirse y decretarse en asamblea permanente. Es el tiempo del pueblo. Como presidente de la República elegido constitucionalmente, ordeno a la fuerza pública toda no levantar un solo arma contra el pueblo. Los tiempos de la inequidad y la violencia deben cesar en Colombia. (...) Esto es una fractura burda e incontrovertible de la Constitución misma", ha concluido. El CNE está investigando tanto a Petro como al gerente de la campaña, Ricardo Roa; a la tesorera, Lucy Mogollón; y a los auditores María Soto y Juan Carlos Lemus. También los partidos políticos Colombia Humana, liderado por el presidente, y Unión Patriótica. Con siete votos a favor y dos en contra, la sala ha considerado que la campaña sobrepasó los límites en más de 5.300 millones de pesos (1,14 millones de euros) y que, además, recibió donaciones de personas jurídicas, extremo prohibido explícitamente por la ley electoral.

