La Fiscalía de Guatemala registra varias sedes de una ONG por supuesto abuso de menores

La Fiscalía de Guatemala ha anunciado este lunes que ha registrado varias sedes regionales de una ONG internacional, sin que haya revelado el nombre de la misma, con motivo de una investigación "de carácter transnacional" sobre supuestas "vulneraciones y abusos en contra de la niñez guatemalteca", apenas seis meses después de que hiciera lo mismo con la sede central de la ONG Save the Children. El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), el cuestionado Rafael Curruchiche, ha explicado que la operación ha incluido cinco "diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia" en las sedes ubicadas en distintos puntos del país de una ONG que aparece en una denuncia presentada ante el Ministerio Público. También ha solicitado apoyo a la Fiscalía de Texas (Estados Unidos) para "dar seguimiento a la denuncia y unir esfuerzos". "La FECI está trabajando arduamente para proteger los derechos de nuestros niños y niñas, ya que no vamos a permitir que nada ni nadie vulnere sus derechos", ha expresado a través de un vídeo publicado en la red social X. Curruchiche está sancionado por decenas de países acusado de intentar socavar la democracia en Guatemala y obstaculizar la lucha anticorrupción. Estados Unidos y la Unión Europea no permiten su ingreso en sus respectivos territorios con motivo de estas sanciones.

