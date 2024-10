Irán dice que un ataque de Israel a su infraestructura tendrá una respuesta "más firme" que su último ataque

El Gobierno de Irán ha advertido este martes de que cualquier ataque por parte de Israel contra su infraestructura tendrá una respuesta "más firme" que la lanzada la semana pasada, cuando Teherán disparó alrededor de 180 misiles balísticos contra territorio israelí, en medio del repunte de tensiones en Oriente Próximo. "Cualquier ataque contra instalaciones de infraestructura tendrá una respuesta más firme, y ya han experimentado la precisión y potencia de nuestros misiles", ha afirmado el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, según ha informado la agencia iraní de noticias Tasnim. "Recomendamos al régimen sionista que no ponga a prueba la voluntad de Irán. Si hay un ataque, nuestra respuesta será más poderosa que en el pasado", ha dicho, antes de recalcar que Teherán "analiza cuidadosamente cada movimiento" de Israel y reiterar que las autoridades "no dudarán a la hora de responder". En este sentido, ha afirmado que el ataque de la semana pasada es una muestra de que Irán está decidido a "responder firmemente a cualquier amenaza", al tiempo que ha reiterado que las autoridades iraníes mantendrán además su apoyo a los grupos de "resistencia" aliados en Oriente Próximo. Araqchi ha manifestado además que estos grupos "han tenido altibajos" durante los últimos años, si bien ha ensalzado que "cada vez han continuado su camino con más fuerza". "Irán permanecerá detrás de la resistencia con todo su poderío. Nadie tiene que tener dudas sobre esto", ha argumentado. Asimismo, ha reiterado que los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas contra Israel supuso "la primera amarga derrota para el enemigo" y ha dicho que las palabras del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, afirmando que el país "retrocedió 70 años" a causa de los mismos son "la mejor interpretación de su importancia". Los ataques de la semana pasada contra Israel fueron descritos por Teherán como una respuesta a la muerte del líder del brazo político de Hamás, Ismail Haniye, en un ataque en Teherán a finales de julio y la del secretario general de Hezbolá, Hasán Nasralá, en un bombardeo israelí contra la capital de Líbano, Beirut. El Ejército israelí ha confirmado que varias de sus bases aéreas fueron alcanzadas en el ataque, si bien ha negado daños de relevancia y ha afirmado que no hubo impactos contra aviones o almacenes de armas. Sin embargo, ha rechazado dar detalles sobre el porcentaje de interceptaciones con el objetivo de "evitar dar a Irán y a Hezbolá información que les ayude a aprender lecciones".

