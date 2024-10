Igualdad Animal entregará mañana más de 100.000 firmas en el Congreso contra la alimentación forzada de patos

Igualdad Animal entregará más de 100.000 firmas este martes, a las 12:00 horas, en el Congreso para pedir el fin de la alimentación forzada a la que son sometidos patos y gansos para la producción de 'foie gras', según ha informado la organización, que ha denunciado que cada año en España más de un millón de patos y gansos "sufren esta cruel práctica", sin la cual sus hígados no son considerados 'foie gras'. Fundación Animal, que ha documentado durante más de 10 años el maltrato que sufren los patos y gansos en granjas dedicadas a la producción de foie gras en España, ha explicado que los patos comienzan a ser alimentados a la fuerza con un tubo metálico de 30 centímetros (cm) con tan solo cuatro meses. Durante dos semanas van aumentando la dosis hasta alcanzar los dos kilos de pasta de maíz al día; el equivalente a doce kilos para una persona. Debido a ello, muchos sufren heridas en el esófago, infecciones y dificultades para respirar muriendo antes de las dos semanas. De acuerdo con la organización, la alimentación forzada de estos animales convierte sus hígados en órganos completamente enfermos que alcanzan hasta un peso diez veces superior del que sería natural. En total, Igualdad Animal ha remarcado que 18 países ya han prohibido la producción de foie gras: Argentina, Austria, Dinamarca, República Checa, Finlandia, Israel, Turquía, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Suecia, Suiza, Los Países Bajos y Reino Unido. En concreto, España es uno de los únicos cinco países europeos que continúan permitiendo esta producción junto a Bélgica, Francia, Bulgaria y Hungría. "Ha llegado la hora de que el Gobierno escuche a la sociedad y deje de escudarse en Europa para no posicionarse al respecto. La alimentación forzada es maltrato y no puede tolerarse en una sociedad moderna y ética", ha señalado el cofundador de Igualdad Animal, Javier Moreno.

