El Thyssen continúa con las sociedades postcoloniales con 'Nebulosa de la calabaza', de la "afrociberfeminista" Rezaire

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y la Fundación TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary han presentado este lunes la exposición 'Nebulosa de la calabaza', la primera muestra individual de la artista Tabita Rezaire en España, calificada por la institución como una artista "afrociberfeminista, activista y multidisciplinar". Según la pinacoteca, la exposición continúa la línea desarrollada por el museo en torno a las sociedades postcoloniales, y recoge una muestra inmersiva, comisariada por Chus Martínez, que reúne tres instalaciones realizadas en 2024: Omo Elu, Des/astres y OMI: Yemoja Temple, la primera, por encargo de la Bienal de Lagos (Nigeria) y las siguientes, coproducidas por TBA21 junto a la Fondation Louis Vuitton (París) y Schering Stiftung (Berlín), respectivamente. Dos de ellas, además, están dedicadas a la orisha Yemoja, el espíritu principal de la religión africana yoruba, que se considera madre de los ríos y océanos, símbolo del origen y perpetuidad de la vida. "Mi trabajo en general, y esta obra en particular, gira en torno al ciclo infinito y circular de la vida", ha explicado la artista en rueda de prensa. Rezaire se ha autodefinido como hija del agua y "como un arroyo que deambula e intenta fusionarse de nuevo con el océano". Según Chus Martínez, Rezaire vuelve la mirada hacia mitos, saberes y prácticas cognitivas de "culturas no occidentales", que a menudo han sido borradas por el "poder colonial, y su forma de estructurar la extracción de recursos naturales, corporales y mentales de los territorios". La exposición entrelaza el conocimiento indígena y la ciencia moderna. Las piezas sumergen al visitante en una exploración profunda de los ecosistemas acuáticos y las cosmovisiones indígenas, a la vez que estimulan el pensamiento crítico sobre las realidades y los desafíos ambientales actuales e invitan a reflexionar sobre la interacción entre diferentes sistemas de pensamiento y creencias en torno a la agricultura, la salud y el bienestar, la ciencia, la economía y la política. "Una llamada a reconectar con el entorno y reconocer la aportación de las culturas no occidentales en la búsqueda de soluciones para la crisis ecológica", detalla el Museo Thyssen. PROGRAMA PÚBLICO 'Nebulosa de la calabaza' cuenta con un programa público de actividades gratuitas que incluye charlas, encuentros y talleres diseñados para brindar a los visitantes la oportunidad de conectar con los cielos, las masas de agua y las tradiciones ancestrales. Entre ellas, cabe destacar la conversación entre la artista Maria Arnal y el experto en computación Fernando Cucchietti sobre arte y tecnología, que tendrá lugar el 10 de diciembre en el salón de actos del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. La programación incluye actividades para público infantil, como el taller Crea tu propia constelación, que tendrá lugar una vez al mes en el Real Observatorio de Madrid, y talleres, visitas y conversaciones para público joven tanto en la exposición como en el Real Observatorio, con motivo de la Semana de la Ciencia. Además, se realizarán visitas guiadas temáticas en torno a espiritualidades alternativas, exploraciones astrofísicas o narrativas decoloniales, a cargo de La Parcería y Madrid Negro. Este programa público cuenta con el apoyo del Institut Français de España, el Real Observatorio de Madrid, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC). Se realiza en colaboración con EducaThyssen y Organismo. Arte en ecologías críticas aplicadas.

