António Costa pide a EEUU e Irán "dar una oportunidad a la diplomacia"

Durante una reciente conversación con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed al Nahyán, António Costa reafirmó el respaldo de la Unión Europea a los países del Golfo frente a los ataques aéreos y de drones atribuidos a Irán, destacando que Emiratos Árabes Unidos figura entre los Estados más afectados por estas acciones. Según consignó Europa Press, Costa subrayó la necesidad de que cesen estos ataques de inmediato y enfatizó la importancia de prevenir una escalada del conflicto en Oriente Próximo.

El presidente del Consejo Europeo dirigió un llamamiento directo a Estados Unidos, Irán y los demás actores implicados en las hostilidades regionales para que prioricen la vía diplomática como herramienta para resolver las tensiones actuales. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, António Costa expresó que "la UE sigue instando a todas las partes a desescalar y a dar una oportunidad a la diplomacia por el bien de la seguridad y la estabilidad en Oriente Próximo", según publicó Europa Press.

El mensaje de Costa coincidió con un contexto de creciente preocupación internacional por las consecuencias de las ofensivas recientes y la posibilidad de una expansión del conflicto. El presidente del Consejo Europeo indicó haber tratado con Mohamed bin Zayed al Nahyán “los últimos acontecimientos”, detallando que transmitió el apoyo explícito de la Unión Europea a los Emiratos Árabes Unidos ante la situación de inseguridad provocada por los ataques.

Costa reiteró la postura europea de solidaridad con los Estados que forman parte del Consejo de Cooperación del Golfo. El Consorcio, que agrupa a naciones como Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Bahréin, Omán y Emiratos Árabes Unidos, ha visto incrementada su exposición a amenazas derivadas de las acciones militares en la región, lo cual ha sido motivo de preocupación reiterada por parte de las autoridades europeas, informa Europa Press.

Durante el intercambio con el mandatario emiratí, el dirigente europeo insistió en la condena de la Unión Europea a todos los ataques dirigidos contra civiles e infraestructuras, considerados por la UE como una violación al derecho internacional y elementos que atentan contra la estabilidad de la región. Costa dejó constancia en su mensaje público de la petición de la Unión Europea para que todas las partes abandonen el recurso a la fuerza y se comprometan con el diálogo.

En el contexto de su declaración, António Costa enfatizó la responsabilidad que recae sobre los principales actores internacionales, destacando de manera específica a Estados Unidos y a Irán. De acuerdo con la información de Europa Press, el presidente del Consejo Europeo llamó a ambos países a abandonar la confrontación y buscar soluciones negociadas, y advirtió acerca del impacto que una escalada tendría para la paz y la seguridad internacionales.

La crisis actual ha generado pronunciamientos similares desde otras instituciones europeas que, tal como indicó Europa Press, han manifestado “preocupación porque el incremento de las hostilidades pueda derivar en un conflicto de mayor alcance” con consecuencias imprevisibles para la estabilidad mundial. Costa subrayó en su diálogo con el líder emiratí que la Unión Europea mantiene su disposición a trabajar en favor de una salida pacífica, reafirmando el compromiso comunitario con el multilateralismo y las soluciones diplomáticas.

En resumen, según los datos reportados por Europa Press, la Unión Europea, a través de António Costa, pide una respuesta internacional coordinada que evite un deterioro mayor en Oriente Próximo. El respaldo a los países del Consejo de Cooperación del Golfo y el llamado a dar prioridad a la diplomacia definen la posición europea frente a las recientes acciones beligerantes en la zona.