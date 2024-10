Android Auto 13.0 avanza en el desarrollo de 'Car media', la función que permitirá controlar la radio del vehículo

Android ha lanzado Android Auto 13.0 que, además de agregar correcciones, avanza en el desarrollo de una nueva función a la que se refiere como 'Car media', con la que permitirá controlar la radio del coche, tanto emisoras AM como FM y archivos multimedia locales, directamente desde esta plataforma. Android Auto es el sistema operativo que le permite a Google llevar la experiencia de un móvil Android a un vehículo, mediante una aplicación que reúne información y algunas de las aplicaciones instaladas en el dispositivo, y las muestra en la pantalla del coche. En este sentido, a la hora de reproducir contenido multimedia, los usuarios pueden recurrir a Android Auto para utilizar aplicaciones de música del 'smartphone' como, por ejemplo, Spotify o Apple Music. Sin embargo, este sistema también permitirá controlar directamente las emisoras de radio y archivos multimedia locales del coche. Así lo ha detallado el medio 9to5Google tras analizar el código de la última actualización, Android Auto 13.0, que ya está disponible para todos los usuarios a través de Google Play con nuevas correcciones de errores y de seguridad. En concreto, tal y como se muestra en el código analizado de la 'app', Google ha introducido líneas con términos que hacen referencia a la función 'Car media', es decir, soporte multimedia del coche. Es el caso de: 'Car Media', '%1$s is not available.' o 'Unknown', que hacen referencia a esta nueva función. Según se detalla en ellas, esta opción permitirá que los usuarios escojan las fuentes multimedia del coche, y mostrará el nombre de la canción que se esté reproduciendo o, en caso de no poder acceder esta información, mostrará un mensaje en pantalla como 'Desconocida'. Google lleva trabajando en esta opción desde versiones anteriores de Android Auto, concretamente, en las versiones 12.3, 12.4 y 12.7, según el medio citado anteriormente, en las que también se encontraron líneas de código e iconos relacionadas con el control de la radio. No obstante, se trata de una herramienta en desarrollo, por lo que se desconoce cuándo estará disponible para los usuarios.

