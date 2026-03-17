Trump sugiere que Venezuela se convierta en el estado 51 de EEUU en una publicación sobre béisbol

El presidente de Estados Unidos expresó su reconocimiento hacia la labor de la dirigente venezolana Delcy Rodríguez en el sector petrolero, al asegurar que “se están sacando millones, literalmente millones de barriles de petróleo”, al tiempo que mencionó el comienzo de una fase de cooperación entre Caracas y la administración estadounidense tras la captura de Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores. Esta operación militar, ocurrida dos meses atrás, causó más de cien muertes y significó un giro en las relaciones políticas entre ambos países, según informó el medio.

De acuerdo con la publicación recogida por la agencia de noticias, Donald Trump utilizó sus redes sociales durante la noche del lunes para analizar la victoria de la selección venezolana de béisbol ante Italia en la semifinal del Clásico Mundial, destacando el marcador de 4-2. En ese mensaje, expresó que “Venezuela ha derrotado a Italia esta noche, 4-2, en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol. Van realmente bien”, al mismo tiempo que indicó cambios positivos recientes en Venezuela y lanzó la pregunta sobre “a qué se debe esta magia”.

El mandatario estadounidense, según consignó la fuente, invitó de manera retórica a sus seguidores a respaldar la “estatalidad número 51”, insinuando la posibilidad de integrar a Venezuela como el quincuagésimo primer estado del país norteamericano. Este planteamiento se presentó en el marco de su análisis de los acontecimientos deportivos y políticos recientes relacionados con Venezuela.

El medio detalló que Trump elogió el manejo de los recursos naturales venezolanos bajo la gestión de Delcy Rodríguez y vinculó la producción petrolera con los resultados favorables en la coyuntura actual de Venezuela. De igual forma, situó la propuesta sobre la anexión en el contexto de un cambio en la relación bilateral, marcado por la intervención militar de Estados Unidos y la posterior cooperación entre Caracas y Washington.

Según publicó la fuente, esta discusión se produce después de una intervención en la que fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y a Cilia Flores. Esta operación militar tuvo como consecuencia más de un centenar de víctimas mortales y derivó en el inicio de una colaboración institucional con la Administración Trump, alterando el panorama político interno de Venezuela y su vinculación con Estados Unidos.

Las declaraciones del presidente provocaron reacciones en redes sociales y en medios de comunicación debido a la mención explícita de una anexión formal de Venezuela, algo sin precedentes recientes en el discurso político estadounidense respecto a América Latina. El medio señaló que Trump utilizó el triunfo deportivo venezolano como punto de partida para exponer su reflexión acerca de la situación política y económica del país sudamericano, subrayando el “trabajo realmente bueno” de la nueva dirigencia y los cambios que, según su perspectiva, están ocurriendo en Caracas.

La sugerencia de estatalidad para Venezuela se añade al clima de tensiones y redefiniciones diplomáticas surgidas tras la operación militar que desplazó a las anteriores autoridades venezolanas. Según consignó el medio, las repercusiones internas y externas de esta propuesta permanecen sujetas a un amplio debate en la opinión pública y en los círculos gubernamentales internacionales.