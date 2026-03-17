Muere un paquistaní en Abu Dabi tras la caída de metralla de un misil derribado

El incidente que tuvo lugar en la zona de Bani Yas de Abu Dabi y que culminó con la muerte de un ciudadano de Pakistán ocurrió mientras las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) implementaban medidas de defensa aérea para interceptar misiles balísticos. Según reportó la Oficina de Medios de Abu Dabi, el hombre perdió la vida cuando restos de uno de los proyectiles, que había sido neutralizado por los sistemas antimisiles, cayeron en el área metropolitana. Esta situación se produjo en un contexto de tensión agravada por recientes ataques atribuidos a Irán en la región, según consignó la agencia estatal de noticias WAM.

La respuesta oficial llegó después de que el Ministerio de Defensa de Emiratos confirmara que sus sistemas defensivos estaban activos debido a amenazas provenientes de misiles y drones lanzados desde territorio iraní. Las autoridades especificaron que los sonidos que se percibieron en la ciudad fueron resultado directo de las operaciones para neutralizar estos dispositivos aéreos, acción que había sido necesaria ante la escalada en los ataques en toda la península arábiga.

El medio WAM detalló que los eventos en Abu Dabi forman parte de una oleada de ataques con misiles y drones vinculados a Irán que han tenido como objetivo a EAU y sus países vecinos: Qatar, Bahréin, Omán y Arabia Saudí. Estos incidentes se han producido como represalia tras un operativo militar realizado por Estados Unidos en colaboración con Israel el 28 de febrero, aumentando el nivel de alerta en toda la región.

Como resultado de la intensidad de las amenazas, la autoridad de aviación civil emiratí decidió cerrar de manera parcial su espacio aéreo durante menos de dos horas, una medida preventiva ante la volatilidad del contexto de seguridad en el país, según señaló la agencia WAM. Durante las mismas horas se registró también un incendio en un almacén de petróleo en el emirato de Fujaira, provocado por un ataque con drones, aunque este siniestro no dejó víctimas, puntualizó el medio.

Según publicó el Ministerio de Defensa de EAU, desde el inicio de la ofensiva estadounidense e israelí, los sistemas antiaéreos locales han conseguido interceptar un total de 1.627 drones, 304 misiles balísticos y 15 misiles de crucero, todos ellos de origen iraní. Esta cifra da cuenta del volumen de amenazas recientes frente a infraestructuras críticas y zonas urbanas bajo jurisdicción emiratí y de la magnitud del despliegue de recursos defensivos.

El fallecimiento del ciudadano pakistaní ha reavivado las preocupaciones por el riesgo que enfrentan las comunidades residentes y locales cuando restos de armamento interceptado impactan zonas habitadas, subrayando las consecuencias colaterales de los enfrentamientos regionales. Según la Oficina de Medios de Abu Dabi, las autoridades respondieron al incidente de inmediato y activaron los protocolos correspondientes tras la caída de los escombros, mientras se mantenía el monitoreo aéreo en toda la capital.

Tal como consignó la agencia estatal WAM, los recientes ataques lanzados contra países del Golfo han incrementado la coordinación entre servicios de defensa y agencias de seguridad tanto en Emiratos Árabes Unidos como en los estados vecinos para fortalecer la respuesta a nuevas amenazas. Los últimos acontecimientos han generado una serie de medidas cautelares, entre ellas la revisión de procedimientos de evacuación y el reforzamiento de la vigilancia sobre infraestructuras estratégicas, con el objetivo de minimizar los daños a la población civil.