Rodríguez afea un "intento de parar el transporte" en Caracas y reitera que escuchará a "todos" los sectores

Durante una reunión con el gabinete de Educación, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, mencionó la existencia de mecanismos legales como la ley de amnistía y el 'Programa de convivencia democrática y paz', con el objetivo de promover la coexistencia desde la diversidad y el antagonismo, para que el país recupere la normalidad tanto en su dinámica interna como en el plano internacional. En este marco, Rodríguez reafirmó el compromiso de su administración de abrir un espacio democrático que permita el encuentro y el disentir entre los diferentes sectores de la sociedad venezolana. El énfasis de la mandataria consistió en asegurar que todas las voces, sin excepción, serán tenidas en cuenta en el proceso de diálogo nacional, buscando facilitar la recuperación de la vida cotidiana y la prosperidad del país.

De acuerdo con la información proporcionada por la agencia Europa Press, Rodríguez cuestionó de manera pública un intento de paralización del transporte en Caracas. La jefa del Ejecutivo venezolano expresó que este tipo de acciones afectan el derecho a la libre movilidad, e hizo un llamamiento directo a la ciudadanía para que continúen con sus labores diarias y permitan que quienes desean trabajar lo hagan sin impedimentos. Según detalló Europa Press, la mandataria consideró inadecuada la actitud de aquellos sectores que promovieron el paro del transporte, subrayando que el país necesita que todos participen de manera productiva en la vida nacional.

Rodríguez también se refirió al papel de actores externos en la situación, lamentando la activación de sectores considerados extremistas desde el extranjero, supuestamente mediante comunicaciones telefónicas. Según manifestó, estos intentos de influenciar la situación interna afectan la estabilidad y obstaculizan el proceso de búsqueda de convivencia. Su discurso incluyó una invitación a dejar que Venezuela trabaje y se desarrolle en favor del bienestar colectivo, contextualizando la coyuntura dentro de un esfuerzo más amplio por consolidar la paz y la convivencia democrática.

El ministro de Transportes, Aníbal Coronado, amplió información sobre la respuesta institucional ante el intento de paralización reportado en la capital, según recogió la cadena Globovisión y citó Europa Press. Coronado declaró que los responsables del paro no lograron su objetivo, debido al despliegue de operativos especiales encargados de atenuar el impacto de la protesta. Explicó que diversas unidades de transporte, incluidos Metrobuses, Sitsa, jeeps, servicios de automóviles y la policía de Caracas, se coordinaron para garantizar la movilidad de los usuarios y que pudieran acceder a sus lugares de trabajo y otros destinos programados.

El ministro consideró que la articulación institucional permitió asegurar el funcionamiento regular del transporte durante la jornada, por lo que calificó de "fracaso" el intento de paralización. Coronado también instó a quienes promovieron el paro a sumarse a las mesas de diálogo convocadas por el Ejecutivo, invitándolos a participar en el proceso de escucha planteado desde el programa de convivencia democrática señalado por Rodríguez.

La estrategia planteada por el gobierno interino se orienta a mantener el flujo normal de actividades laborales y a fomentar el diálogo nacional como vía para resolver diferencias y atender las aspiraciones de los distintos sectores sociales. Según reportó Europa Press, tanto la presidenta encargada como el ministro de Transportes destacaron la importancia de un abordaje participativo e inclusivo, encuadrado en un marco de legalidad y respeto a los derechos ciudadanos.

El abordaje de la crisis de movilidad en Caracas se contextualiza dentro del esfuerzo institucional por dotar al país de herramientas que fortalezcan la paz social y permitan superar tensiones derivadas de conflictos entre los distintos actores sociales y políticos. Tanto Rodríguez como Coronado subrayaron el interés de la administración bolivariana en garantizar la prosperidad y la estabilidad, solicitando la colaboración de todos los sectores para reanudar el curso habitual de la vida en la capital. El respaldo a la ley de amnistía y al programa de convivencia busca propiciar un escenario en el que la diversidad y el desacuerdo puedan gestionarse dentro de las garantías de un espacio democrático, detalló Europa Press.