El Gobierno de Venezuela critica la "narrativa parcializada" sobre el país de la oficina de DDHH de la ONU

El jefe de la diplomacia venezolana, Yván Gil, sostuvo que resulta inviable mantener una colaboración técnica seria con la oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mientras persistan percepciones que, según Caracas, son tendenciosas y afectan la objetividad del organismo. De acuerdo con la agencia Europa Press, Gil expresó que solo se facilitará la cooperación con quienes lleguen “con respeto” y sin sesgos en sus análisis sobre Venezuela, subrayando que la prioridad del país es la paz y la convivencia.

Gil realizó estas declaraciones en respuesta a un pronunciamiento del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien en la misma jornada pidió a las autoridades venezolanas la liberación de todos los presos que permanecen en las cárceles del país. Según publicó Europa Press, el ministro venezolano cuestionó la “narrativa parcializada” por parte de la oficina internacional sobre la situación en Venezuela. En un mensaje difundido en redes sociales, Gil señaló que Turk incurre en “acusaciones infundadas” y obvia el impacto que generan las medidas coercitivas unilaterales en los derechos sociales y económicos de la población venezolana.

El ministro de Asuntos Exteriores consideró que las actuaciones del Alto Comisionado convierten a la oficina de Derechos Humanos de la ONU en una “caja de resonancia de falsedades”, dificultando, a juicio del Gobierno de Venezuela, cualquier cooperación institucional significativa. Según detalló Europa Press, Gil denunció lo que describió como un “sesgo inmoral” hacia Venezuela por parte de Turk, reiterando el planteamiento de que las críticas internacionales no consideran las consecuencias de las sanciones económicas.

La intervención de Volker Turk ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se centró, entre otros temas, en solicitar la publicación de la lista completa de personas liberadas tras la aprobación de una Ley de Amnistía impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. De acuerdo con los datos que expuso Turk y que recopiló la oficina internacional, hasta el momento se ha confirmado la liberación de 950 personas, aunque permanece sin claridad el número total de presos políticos que aún siguen bajo custodia.

Turk mencionó “preocupaciones sistemáticas y estructurales” en el ámbito de los derechos humanos en Venezuela, y citó informes sobre torturas, malos tratos contra detenidos y precariedad en las condiciones de vida derivada de salarios que no cubren las necesidades básicas. Este panorama, según consignó Europa Press con base en la exposición del Alto Comisionado, mantiene la atención de la comunidad internacional sobre el país caribeño.

En su discurso, Turk también instó a las autoridades venezolanas a garantizar que las reformas económicas en marcha, incluidas las relativas a los sectores del petróleo, gas y minerales, respeten la soberanía del país en la gestión de sus recursos naturales. El medio Europa Press informó que estas demandas se suman a la lista de recomendaciones formuladas desde la ONU y otras entidades internacionales en relación a la gestión interna del Estado venezolano y la protección de los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

El contexto de estas declaraciones se encuentra marcado por la reciente operación liderada por el Ejército de Estados Unidos en Caracas el 3 de enero, acción tras la cual se produjo la detención y captura del entonces presidente Nicolás Maduro, según detalló Europa Press. La situación política y judicial en Venezuela continúa siendo objeto de escrutinio global, mientras organismos internacionales reclaman información sobre la aplicación de amnistías y la situación de los derechos humanos en el país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano reiteró, según reportó Europa Press, que cualquier acercamiento al país deberá orientarse bajo el respeto y la colaboración genuina, rechazando intervenciones u observaciones que se consideran fundamentadas en perspectivas “parcializadas” o “infundadas”. Mientras persiste el intercambio de posiciones entre Caracas y los organismos internacionales, la situación de los derechos humanos, las reformas económicas y las condiciones de los detenidos en centros penitenciarios se mantienen en el centro del debate entre las autoridades venezolanas y la oficina del Alto Comisionado de la ONU.