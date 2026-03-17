El índice surcoreano cerró operaciones al alza este 17 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva sesión para el KOSPI, que acabó la sesión bursátil del martes 17 de marzo con notables ascensos del 2,79%, hasta los 5.640,48 puntos. El indicador llegó a un máximo de 5.717,13 puntos y un volumen mínimo de 5.632,86 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,47%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el KOSPI marca un ascenso del 7,4%. El KOSPI se sitúa un 10,57% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.307,27 puntos) y un 30,88% por encima de su cotización mínima del año en curso (4.309,63 puntos).