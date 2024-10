Unas 4.500 personas protestan en Barcelona en apoyo a Palestina y contra el "genocidio"

Unas 4.500 personas, según cifras de la Guardia Urbana de Barcelona, se han manifestado este domingo a mediodía en el centro de la ciudad en apoyo a Palestina, bajo el lema 'Aturem el genocidi a Palestina: prou comerç d'armes amb Israel'. La protesta, que ha arrancado pasadas las 12.30 horas, llega un día antes de que se cumpla un año de los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023, que fueron seguidos por el inicio de los bombardeos de Israel en Gaza. Las personas que han recorrido el paseo de Gràcia, desde la avenida Diagonal hasta la plaza Catalunya, han mostrado numerosas banderas palestinas y del Líbano, así como carteles reivindicativos con lemas como ' Aturem la guerra'. INTERPELAN A SÁNCHEZ, ILLA Y COLLBONI En declaraciones a la prensa, la portavoz de la Coalició Prou Complicitat amb Israel, Alys Samson, ha interpelado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Samson ha pedido a Sánchez que aplique un embargo de armas y rompa relaciones con Israel; a Illa, que no fomente relaciones comerciales y que rompa relaciones; y a Collboni, que evite la presencia de empresas armamentísticas en Barcelona que "se están lucrando de la guerra" y que suspenda el hermanamiento con Tel-Aviv (Israel). "Vemos que Israel esto no lo hace solo y vemos que el discurso colonialista de Israel se está cayendo, ya no se aguanta más ese victimismo por parte de un estado que está bombardeando, que está atacando a otros estados y logra ir de víctima", ha añadido. El portavoz de la Comunitat Palestina a Catalunya, Salah Jamal, ha lamentado que "el mundo está mirando la masacre en cámara lenta y hasta ahora no ha dicho ni pío" y ha asegurado que el Estado de Israel y las élites de los países occidentales comparten intereses. "Toda esta guerra en el fondo es la hegemonía que pretende el mundo occidental sobre el mundo árabe y Oriente Próximo, realmente para expoliar toda la riqueza de Oriente Próximo y el mundo árabe", ha opinado. REPRESENTANTES POLÍTICOS Y SINDICATOS Entre otros asistentes a la manifestación, han estado la diputada de la CUP en el Parlament Laura Vega, el eurodiputado de los Comuns Jaume Asens y el secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello (Comuns). También han asistido el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, y el secretario general de de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco, entre otros.

