Un 'casco azul' de la FINUL muerto por el impacto de un proyectil en el sur de Líbano

La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano (FINUL) informó que hasta ahora, los ataques recientes en la región habían causado principalmente heridos entre sus integrantes, como ocurrió con tres miembros que resultaron lesionados cuando dos misiles impactaron la base del batallón de Ghana en Al Qawzá, según detalló FINUL. Sin embargo, en las últimas horas, la misión reportó la muerte de uno de sus cascos azules y un herido de gravedad tras la explosión de un proyectil en Marjayún, en el sureste del Líbano.

De acuerdo con la información publicada por FINUL, el incidente tuvo lugar en una posición cercana a Adshit al Qusair, dentro del distrito de Marjayún, en la gobernación de Nabatiye. Según reportó la misión de Naciones Unidas, el proyectil detonó en el emplazamiento de las fuerzas de paz, provocando el fallecimiento de uno de sus miembros y heridas de gravedad en otro, quien permanece hospitalizado tras recibir atención médica por los daños sufridos.

El comunicado de la FINUL recogido por diferentes medios califica la situación vivida como trágica y resalta que el fallecido perdió la vida mientras cumplía con sus tareas en favor de la paz en el territorio. Asimismo, la misión expresó sus condolencias tanto a la familia como a los compañeros del casco azul muerto y manifestó su apoyo al integrante que permanece internado.

En relación con la autoría del ataque, FINUL sostuvo que hasta el momento se desconoce el origen del proyectil que causó el incidente. A raíz de esto, la misión comenzó una investigación con el objetivo de determinar todas las circunstancias que rodearon la explosión y establecer las causas concretas de la tragedia.

El comunicado distribuido por la fuerza de paz de Naciones Unidas advierte que los ataques contra sus integrantes suponen graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario además de violaciones a la resolución 1701 del Consejo de Seguridad. Según publica el propio organismo, este tipo de acciones podrían llegar a considerarse crímenes de guerra. El texto también insta a todos los actores implicados en el conflicto a cumplir las obligaciones que marca el derecho internacional, así como a preservar en todo momento la seguridad tanto del personal como de los recursos materiales de las Naciones Unidas presentes en terreno.

La misión llamó a las partes a cesar inmediatamente cualquier acción que pueda poner en peligro a los miembros de FINUL. En el mensaje, se señala que “nadie debería perder la vida sirviendo a la causa de la paz” y se recalca que en el actual conflicto ya se han registrado demasiadas pérdidas humanas a ambos lados de la denominada Línea Azul, la frontera virtual que separa Israel y Líbano. De acuerdo con FINUL, “no hay solución militar” y la violencia debe llegar a su fin.

FINUL, según consignó el organismo, ha sido testigo de numerosos episodios violentos desde el inicio de la actual escalada, la cual comenzó tras una serie de ataques impulsados por el grupo chií libanés Hezbolá luego de la muerte del ayatolá Alí Jamenei, antiguo líder supremo de Irán. Posteriormente, el Ejército israelí emprendió una intensa campaña de bombardeos sobre objetivos vinculados a Hezbolá, en el contexto del primer día de ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El medio informó que, antes del fallecimiento reciente en Marjayún, los incidentes más graves para la misión de paz se habían traducido en lesiones ocasionadas a integrantes de FINUL. Entre los casos recientes se destacó el reporte sobre tres cascos azules heridos tras el impacto de dos misiles mientras se producía un cruce de ataques entre el Ejército de Israel y Hezbolá en la región suroeste del Líbano.

Tal como detalló FINUL, la situación en la zona ha llevado a la fuerza de paz a reafirmar sus llamados para que los implicados se abstengan de cualquier acción que incremente el riesgo hacia personal de la ONU. La organización enfatizó la importancia de cumplir las normativas internacionales y lamentó la pérdida recurrente de vidas a consecuencia de la violencia en curso.