Agencias

Gobierno venezolano anuncia rescate de ocho trabajadores "aislados" en un túnel del país

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Caracas, 29 mar (EFE).- El Gobierno de Venezuela informó este domingo sobre el rescate de ocho trabajadores que habían quedado "aislados" mientras trabajaban en el túnel de un sistema hídrico en el estado Sucre, en el este del país.

En un comunicado publicado en Instagram, la vicepresidencia sectorial de Obras Públicas y Servicios indicó que se trató de "ocho técnicos especializados" que quedaron "aislados" en el Túnel Trasvase Guamacán, en el acueducto de Turimiquire, quienes "vieron comprometidas sus vidas" mientras trabajaban para recuperar el servicio de agua en el este del país.

"La respuesta inmediata del Estado venezolano permitió activar un despliegue conjunto de alto nivel, encabezado por los organismos de seguridad y atención de emergencias", señaló.

En este sentido, la vicepresidencia sectorial aseguró que fue una "operación precisa" que garantizó la "extracción segura" de los trabajadores en riesgo.

El comunicado no dio detalles sobre las causas del hecho, que habría ocurrido durante la tarde del sábado según reportes de medios locales, ni cómo pudo afectar las obras que estaban en desarrollo.

Hace tres días, el ministro y vicepresidente de Obras Públicas, Juan José Ramírez Luces, informó en su Instagram sobre un recorrido para supervisar los trabajos en el túnel Guamacán, que, según dijo, tienen como objetivo "restablecer el servicio de agua por tuberías" en los estados Sucre y Nueva Esparta (insular).

El partido Vente Venezuela (VV), que lidera la opositora María Corina Machado, denunció desde mediados de marzo la suspensión del servicio de agua en varios municipios del estado Sucre, en parte de Anzoátegui (este) y Nueva Esparta, lo que ha obligado a los ciudadanos a recurrir a fuentes de agua no tratada. EFE

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