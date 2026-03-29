ONG eleva a 24 los presos políticos excarcelados en Cuba tras el acuerdo con El Vaticano

La Habana, 29 mar (EFE).- La ONG Prisoners Defenders (PD) elevó este domingo a 24 la cifra de presos por motivos políticos excarcelados por el Gobierno cubano desde el anunció hace dos semanas de un proceso, acordado con El Vaticano, que contempla la salida de la cárcel de 51 reclusos.

El nuevo excarcelado es Evelio Luis Herrera Duvergel, de 25 años, quien fue condenado a siete años de cárcel por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, las mayores en décadas en la isla, y se encontraba recluido en la prisión de Quivicán, en la provincia Mayabeque (oeste), precisa una nota de PD.

"Exigimos la liberación de todos los presos políticos en Cuba", afirmó la ONG y señaló que "aún quedarían más de la mitad" de los 51 presos, cuya excarcelación anunció el Gobierno cubano el pasado 12 de marzo.

La mayoría de los excarcelados hasta ahora participaron en las protestas antigubernamentales del 11-J y cumplían sanciones de entre seis y 18 años de cárcel por los delitos como desórdenes públicos, desacato, atentado y sedición.

PD criticó esta semana en redes sociales que sólo parte de los 51 beneficiados por la medida sean presos políticos y subrayó que ocurrió algo similar en el proceso de enero de 2025 cuando "sólo el 40%" (219) de los 553 reos excarcelados fueron presos políticos, ya que el resto "eran presos comunes".

Asimismo, denunció que entre los presos comunes excarcelados "figura al menos uno con un asesinato a sus espaldas", así como otras personas condenados por "robo con fuerza y otros delitos comunes".

Las primeras excarcelaciones de este proceso coincidieron con el anuncio del Ejecutivo cubano de que había iniciado un diálogo con representantes de la Administración estadounidense, aunque La Habana en ningún momento ha relacionado ambas cuestiones.

Estas excarcelaciones no son indultos, sino un beneficio que permite al preso salir del centro penitenciario aunque la pena no esté extinguida (una medida que queda condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos durante el tiempo restante de la condena).

Cuba cerró febrero con 1.214 personas detenidas por motivos políticos, según informó PD en su último informe mensual, el mayor registro desde que la organización comenzó a documentar la situación carcelaria en la isla. EFE