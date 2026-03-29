Gobierno de Kast anuncia que va a "reversar" expropiación de la antigua Colonia Dignidad

Santiago de Chile, 29 mar (EFE).- El ministro chileno de Vivienda, Ivan Poduje, afirmó este domingo que el gobierno va a "reversar" por razones presupuestarias la expropiación de terrenos de la antigua Colonia Dignidad, un asentamiento sectario alemán emplazado en el sur del país que fue usado como centro de detención, tortura y exterminio durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

"Vamos a reversar el tema de la expropiación de Colonia Dignidad y dictaremos un decreto que revoca al que dio origen al plan. Nos están pidiendo recursos para tasarlo. Nosotros no vamos a hacer eso, porque no tenemos los recursos y, además, porque implica expropiar una localidad que ya tiene casas y una zona urbana. Eso no se ha hecho nunca”, dijo Poduje a La Tercera.

El secretario de Estado argumentó que con los mismos recursos requeridos para la expropiación, que estimó en cerca de 47.000 millones de pesos (cerca de 50 millones de dólares), "se pueden arreglar 1.500 viviendas que están en mal estado" y que "gobernar es priorizar".

"Cero ideología. Es puro criterio de prioridad social”, subrayó Poduje.

Además de frenar la expropiación del enclave alemán, Poduje señaló que son varios los proyectos impulsados por la administración anterior del progresista Gabriel Boric (2022-2026) que serán frenados.

Se han definido "el Club Hípico de Punta Arenas, la ciclovía de la Alameda y recuperar parte de lo que se pagó por la expropiación de la Megatoma de San Antonio. Estos equivalen casi al 25 % de todo el plan de reconstrucción del Biobío”, puntualizó Poduje, en referencia a la zona del sur del país arrasada por incendios forestales en enero pasado.

Consultado por el impacto de la decisión en políticas de memoria, señaló que "los derechos humanos que están siendo vulnerados hoy son los derechos humanos de los niños que viven hacinados y que por culpa de eso sufren de violencia intrafamiliar”.

El proyecto de expropiación del gobierno anterior contemplaba las 116,8 hectáreas del área declarada Monumento Histórico en 2016, específicamente un espacio que comprende inmuebles y lugares vinculados a las sistemáticas violaciones de los derechos humanos perpetradas contra colonos y opositores políticos al régimen militar.

El asentamiento, fundado en 1961 en el sur de Chile y que no fue desmantelado hasta 1991 por orden del presidente Patricio Aylwin (1990-1994), sirvió, además, de centro de torturas de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Pinochet.

Se estima que más de cien opositores al régimen fueron asesinados en el recinto y que hoy en día aún siguen desaparecidas.

La dictadura de Pinochet dejó al menos 3.200 opositores asesinados, de los que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada. Tras décadas de búsqueda se encontraron e identificaron los restos de 307 y aún falta encontrar a otros 1.162, según las últimas cifras oficiales. EFE