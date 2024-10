Absuelven a tres expolicías de Tennessee (EEUU) de los cargos más graves por la muerte de Tyre Nichols

Un jurado de Estados Unidos ha condenado este jueves a tres expolicías de Tennessee de manipulación de testigos en el caso de Tyre Nichols, afroamericano de 29 años que murió en 2023 tras haber sido detenido, si bien les ha absuelto de los cargos que les habrían hecho responsables de causar su muerte. Los tres acusados --Demetrius Haley, Justin Smith y Taddarius Bean-- habían sido acusados de violar los derechos civiles de Nichols mediante el uso excesivo de la fuerza, agresión ilegal, no haber intervenido en la agresión y no haber prestado asistencia médica. También de conspiración de manipular testigos y obstrucción. Se declararon inocentes de todos los cargos. Todos ellos han sido acusados de manipulación de testigos, mientras que Haley ha sido declarado culpable también de violar los derechos civiles de Nichols, causarle lesiones corporales y conspiración para manipular testigos. Bean y Smith, por su parte, han sido absueltos de violaciones de derechos civiles, ha informado la cadena de televisión estadounidense ABC. La sentencia está programada para el 22 de enero de 2025. Los cargos de manipulación de testigos y obstrucción conllevan una pena máxima de 20 años de prisión y las violaciones de derechos civiles una de diez. En caso de haber sido condenados por los cargos más severos, se habrían enfrentado a cadena perpetua. Nichols fue detenido el 7 de enero durante un control de tráfico por una supuesta conducción temeraria finalmente no demostrada. Las imágenes de la detención, divulgadas por la Policía de Memphis, mostraron cómo los exagentes golpearon al joven con una porra y le aplicaron varias descargas eléctricas con una pistola taser. La muerte de Nichols tres días después en el hospital desató una nueva ola de protestas en varias ciudades del país contra la brutalidad policial, especialmente tras la muerte de George Floyd, el ciudadano afroamericano que falleció durante su detención por agentes de policía en Minneapolis.

Compartir nota: Guardar