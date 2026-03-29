La sexta Cumbre Mundial de Instaladores de Huawei reúne a los mejores instaladores para aprovechar las oportunidades de energía renovable en la era de la IA

PR Newswire

DONGGUAN, China, 29 de marzo de 2026

DONGGUAN, China, 29 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La 6.ª Cumbre Mundial de Instaladores de Huawei se celebró en el lago Songshan, Dongguan, China. Más de 500 socios e instaladores de 29 países y regiones de todo el mundo se reunieron para discutir las tendencias de la industria, las soluciones y los modelos de negocio, y para explorar nuevos caminos para un desarrollo de alta calidad.

Zhou Jianjun, vicepresidente de Huawei y presidente de Marketing, Ventas y Servicios Globales de Huawei Digital Power, señaló que Huawei adopta una estrategia determinista para adoptar la IA, la digitalización, la inteligencia y la descarbonización. Hizo hincapié en la calidad como piedra angular del poder digital y afirmó el compromiso de Huawei de trabajar con socios e instaladores para crecer, crear valor, establecer altos estándares y ganar juntos.

En términos de cultura y estrategias de la empresa, Xia Hesheng, director de Marketing de Huawei Digital Power, señaló que Huawei cree que servir a los clientes es su propósito principal, y que sus necesidades impulsan el desarrollo. Huawei Digital Power prioriza la calidad y ofrece productos y servicios de alta calidad durante todo el ciclo de vida.

Jack Tong, presidente del Departamento Global de Negocios Residenciales y C&I de Huawei Digital Power, compartió la estrategia de instalación de Huawei FusionSolar. Señaló que los instaladores y los EPC son los guardianes de la seguridad, los proveedores de control de calidad y los creadores de valor de última hora en el cambio de los consumidores de energía a los prosumidores.

En términos de desarrollo de capacidades de servicio, Allen Zeng, presidente del Departamento de Servicio Técnico y Operaciones de Huawei Digital Power, dijo que Huawei Digital Power se compromete a hacer que el trabajo de los instaladores sea más sencillo y eficiente, con un sistema de servicio tridimensional basado en la calidad, la experiencia y la visión.

Para avanzar en la atención al cliente, la innovación y la asistencia a los socios, Huawei lanzó Installer Voice Loop en la cumbre. Gracias a la IA, la plataforma recopila y analiza comentarios de primera línea, identifica las necesidades de los productos, impulsa la resolución de problemas de circuito cerrado y mejora los productos y servicios de forma continua.

Jack Tong presentó las soluciones One-Fits-All de Huawei para escenarios residenciales y comercial e industrial (C&I), que ofrecen seguridad proactiva, calidad superior, mayor rentabilidad y adaptabilidad en todos los escenarios para apoyar la transformación ecológica.

Simon Sun, presidente del Negocio de Sistemas de Gestión de Energía Fotovoltaica Inteligente en Huawei Digital Power, compartió información sobre el agente de IA de FusionSolar, explicando cómo la IA puede aumentar la productividad y reducir los costos de operación y mantenimiento (O&M).

El equipo de expertos de FusionSolar analizó el valor fundamental de las soluciones integrales de Huawei y compartió información profesional para ayudar a los instaladores globales a tener una mejor comprensión y mejorar las capacidades. El director de Marketing Residencial y C&I presentó la guía de marketing para instaladores y reafirmó el compromiso de Huawei con la colaboración con los socios.

El concurso del mejor instalador fue un punto destacado de la cumbre, en el que ocho representantes mundiales compartieron casos del mundo real y compitieron in situ para mostrar experiencia práctica y modelos innovadores. La placa de instalador y las ceremonias de premios honraron a equipos e individuos sobresalientes e inspiraron aún más el crecimiento profesional y el reconocimiento dentro de la comunidad de instaladores.

A medida que la IA y las tecnologías energéticas convergen, la industria entra en una nueva fase de crecimiento inteligente y de alta calidad. Huawei aborda los desafíos con certeza, considerando a los instaladores como socios principales y fortaleciendo la colaboración mundial a través de la innovación, la habilitación de capacidades y el desarrollo del ecosistema.

Obtenga más información sobre la cumbre en el sitio web oficial de Huawei Digital Power: https://digitalpower.huawei.com/en/news/fusionsolar/6th-global-installer-summit

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FUENTE Huawei Digital Power