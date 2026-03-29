Cohorte Cantabria, Mercosur, la dependencia, Solvay y el IVA para autónomos, a debate este lunes en el Parlamento

El futuro de la planta industrial de Solvay en Barreda y los criterios que emplea el Ejecutivo cántabro para garantizar su continuidad se encuentran entre los temas que serán foco de atención en la sesión plenaria que celebrará este lunes el Parlamento de Cantabria. Además, la agenda del Pleno incluye iniciativas sobre sanidad, relaciones comerciales internacionales, la política fiscal para trabajadores autónomos y el abordaje de la dependencia, según detalló el medio Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, la sesión, prevista para comenzar a las 13:00, incluirá el debate de una moción del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) centrada en la adopción de medidas para mitigar los efectos derivados del aumento de los costos del carburante. Además, se debatirán cuatro proposiciones no de ley (PNL), dos de las cuales estarán vinculadas al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. En este sentido, el partido Vox presentará una iniciativa que busca rechazar cualquier medida asociada al acuerdo que pueda resultar perjudicial para los productores cántabros, mientras que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) solicitará protección para el sector pesquero regional ante el impacto de ese tratado.

El Partido Popular (PP), por su parte, llevará a debate una proposición para pedir el cumplimiento de la normativa europea que permitiría establecer el sistema de IVA franquiciado para los trabajadores autónomos en Cantabria. Esta medida fiscal pretende favorecer a los pequeños empresarios y profesionales independientes, según reportó Europa Press. El PRC también agregará a la sesión una iniciativa que plantea la creación de un programa de becas de excelencia académica dirigido al próximo curso escolar.

En la misma sesión, el Gobierno del PP tendrá que responder a tres interpelaciones presentadas por los diferentes grupos parlamentarios. Los regionalistas demandarán una explicación sobre los procedimientos y criterios adoptados para asegurar el futuro de la planta industrial de Solvay, ubicada en Barreda, cuya situación ha motivado preocupación sobre la viabilidad y el empleo en la zona. Según publicó Europa Press, las preguntas buscarán aclarar qué pasos está dando la administración para mantener la actividad y los puestos de trabajo en ese enclave industrial.

El PSOE y Vox orientarán sus interpelaciones hacia el sistema de atención a la dependencia. En el caso de los socialistas, se busca que el ejecutivo que lidera María José Sáenz de Buruaga explique los motivos que han llevado a Cantabria a estar entre las comunidades con menor calificación en el Observatorio Estatal de la Dependencia, lo que sugiere un bajo nivel de satisfacción y seguridad en el acceso a servicios esenciales para personas dependientes. Por parte de Vox, la solicitud al Gobierno está referida al grado de cumplimiento de una moción previamente aprobada en el Parlamento, en la que se instaba a realizar un estudio para identificar con precisión las necesidades actuales en materia de dependencia en la comunidad autónoma.

Varios temas relacionados con la sanidad ocuparán también el debate parlamentario, según consignó Europa Press. Entre ellos, figuran el proyecto Cohorte Cantabria, un estudio poblacional de referencia, las agresiones al personal sanitario, las demoras en la Atención Primaria y cuestiones relacionadas con infraestructuras de salud como el centro de salud y hospital de Alta Resolución de Castro Urdiales. El PRC, en concreto, solicitará información sobre el contenido y los términos del convenio que permitiría a Cohorte Cantabria poner a disposición de una farmacéutica estadounidense los datos de 50.000 cántabros. Esta cuestión suscita interrogantes acerca de la protección de información personal y de los usos previstos para estos datos en investigaciones médicas o farmacológicas.

El PSOE, además, cuestionará al Ejecutivo respecto a los episodios de agresiones reportadas por el personal sanitario y pedirá información sobre los avances y planificación del centro de salud y hospital de Castro Urdiales, infraestructura clave para la atención en esa área geográfica. Vox, por su parte, formulará preguntas relativas al programa ZIUR, orientado a la prevención de conductas suicidas, y a la situación de las listas de espera en la Atención Primaria, un asunto recurrente de preocupación entre la población y los profesionales sanitarios.

Según informó Europa Press, la diferencia de posiciones entre los partidos políticos marcará el desarrollo de la sesión. Los debates reflejarán la diversidad de intereses y prioridades del arco parlamentario cántabro, desde la preocupación por el futuro industrial y las políticas de empleo, hasta los retos que plantea la sostenibilidad del sistema sanitario y la protección fiscal de los profesionales autónomos. Además, los representantes regionales abordarán el impacto local de acuerdos internacionales, especialmente en sectores económicos considerados estratégicos para la región, como la pesca y la producción agrícola.

El Pleno se configura así como un espacio para la confrontación y el contraste de propuestas ante las principales inquietudes sociales, laborales y económicas de Cantabria, detalló Europa Press. La jornada prevé exposiciones y debates sobre la sanidad pública, las relaciones comerciales, la fiscalidad y la gestión de servicios sociales, con la expectativa por parte de los distintos grupos de exponer sus posiciones, estrategias y medidas concretas ante cada uno de los retos en agenda.