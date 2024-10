Víctor Font acusa a la Junta Directiva de Laporta de "esconder la realidad" del FC Barcelona

El excandidato a la presidencia del FC Barcelona e impulsor de la plataforma 'Sí al Futur' Víctor Font ha acusado a la Junta Directiva de Joan Laporta de "esconder la realidad" en respuesta a la convocatoria de la Asamblea General del club para el próximo 19 de octubre, que se celebrará de forma telemática. En un comunicado, Víctor Font ha reclamado al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, que "dé voz al socio y no se esconda detrás de la pantalla", y pidió que una comisión independiente valide todas las votaciones telemáticas que se lleven a cabo en la próxima Asamblea General. Asimismo, Font anunció que 'Sí al Futur' estudiará toda la documentación de la Asamblea y ofrecerá antes del 19 de octubre su visión sobre la realidad del Barça para exponer "las sombras" de la gestión de la entidad azulgrana. "Una vez convocada oficialmente la Asamblea General Ordinaria del FC Barcelona por parte de su Junta Directiva, se confirma que ésta se celebrará sólo de forma telemática y en día sin partido del primer equipo de fútbol, limitando de forma inaceptable el debate y la participación de los propietarios del club", denunció. A su juicio, el contexto deportivo favorable supone "una oportunidad magnífica" para que el presidente Laporta "sea valiente y transparente, respondiendo a todas aquellas cuestiones que estropean con demasiada frecuencia la reputación de la institución". "Desde Sí al Futur creemos que, de la misma manera que se pudieron hacer las dos primeras asambleas del año 2021 íntegramente presenciales en el Camp Nou y el Palau Blaugrana en pleno contexto marcado por la Covid, ahora no tiene ningún sentido mantener el formato únicamente telemático que se implementó en la Asamblea de abril de 2022 y que se ha mantenido hasta la última celebrada en octubre de 2023", indicó. La plataforma insistió en la necesidad de combinar una asistencia presencial y digital que aproveche todo el potencial que tiene el voto electrónico para aumentar la participación, pero que también facilite el turno de palabra presencial de todos aquellos socios y socias que lo deseen. "El presidente Laporta se comprometió públicamente durante la Asamblea del 2023 y ahora no cumple con su palabra. Sí al Futur pide también al presidente y a la Junta Directiva que se establezca una comisión independiente que pueda asegurar, desde un punto de vista técnico, la validez de los resultados en todas las votaciones", reclamó. Para 'Sí al Futur', el momento de gestión que vive actualmente el club requiere una Asamblea "con más luces y muchas menos sombras y, sobre todo, un presidente y una Junta Directiva que no se escondan detrás de la pantalla", afirmó Víctor Font. "Los socios deben poder preguntar directamente al presidente sobre todos los temas que consideren y limitar su libertad de expresión es un error muy grave. El 'Más que un Club' también tiene que ver con los valores con los que se gestiona y gobierna el club, que deben estar inspirados en la transparencia, el buen gobierno y la rendición de cuentas, y no en la opacidad y las verdades a medias. Una Asamblea cien por cien telemática limita mucho la participación del socio. ¿A qué le tiene miedo el presidente Laporta?", lamentó. La voluntad de la plataforma es intentar explicar a todos los socios y compromisarios su versión sobre la 'realidad'. "No queremos avanzarnos y haremos el análisis una vez hayamos estudiado las cuentas auditadas de forma rigurosa, pero aprovechamos también para denunciar no sólo la poca información hasta ahora disponible sino también el hecho de que las cuentas y el presupuesto se hayan aprobado último día y casi al toque de la campana. Esto limita al máximo el tiempo que tienen los compromisarios para analizar toda la documentación necesaria para una reunión tan importante", concluyó Font.

