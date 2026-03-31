Putin y Al Sisi piden el cese inmediato de las acciones militares en Oriente Medio

Moscú, 31 mar (EFE).- Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Egipto, Abdelfatah al Sisi, coincidieron hoy durante una conversación telefónica en pedir el cese "inmediato" de las acciones militares en Oriente Medio, que estallaron hace poco más de un mes tras el inicio de los ataques contra Irán por parte de EE.UU. e Israel.

"Ambas partes subrayaron la necesidad del cese inmediato de las acciones militares y de alcanzar acuerdos políticos-diplomáticos que tengan en cuenta los intereses de todos los países de la región", informó el Kremlin en un comunicado.

Los mandatarios abordaron en profundidad la situación creada en la región debido "a una escalada sin precedentes del conflicto en Oriente Medio".

Putin calificó de agresión desde el primer momento el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní, aunque también se pronunció en contra de los bombardeos iraníes contra objetivos en los países del golfo Pérsico.

Mientras, Al Sisi rogó este lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que "en nombre de la humanidad" y "como amante de la paz" frene la guerra contra Irán por sus "graves consecuencias".

"Le digo al presidente Trump que nadie más que tú puede frenar la guerra en nuestra región, en el golfo (Pérsico). Me dirijo a tí en nombre de la humanidad y de los amantes de la paz, como eres tú, en un mensaje directo en nombre de la región y el mundo", dijo.

Egipto figura entre los principales castigados económicamente por el conflicto bélico en el Golfo y el alza de los precios de la energía, de lo que Rusia se ha beneficiado enormemente.

Además, según el Kremlin, Putin y su homólogo egipcio también intercambiaron opiniones sobre la agenda bilateral, lo que incluye los grandes proyectos de inversión en los ámbitos energético e industrial.

"Se constató la positiva dinámica de la cooperación multilateral ruso-egipcia", señala la nota oficial.EFE