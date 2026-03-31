Congreso y Senado estudiarán las repercusiones para seguridad nacional de la regularización extraordinaria de migrantes

La Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional ha aprobado este martes una propuesta del Partido Popular para constituir una ponencia de diputados y senadores que estudie los efectos que el proceso de regularización extraordinaria de migrantes emprendido por el Gobierno pueda tener en la seguridad nacional.

La iniciativa del PP ha salido adelante con el voto a favor de PP y VOX (que suman mayoría absoluta en la comisión) y el voto en contra de PSOE, ERC y EH Bildu.

En concreto, el PP quiere que esta ponencia parlamentaria realice un análisis, en el marco de la política de Seguridad Nacional, del proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras iniciado por el Gobierno.

"Una ponencia para supervisar, analizar y estudiar el conjunto del proceso, así como en su caso exigir responsabilidades", ha concretado el diputado del PP Rafael Hernando, este martes, durante el debate de la propuesta en la Comisión Mixta del Congreso.

El Consejo de Ministros aprobó el 27 de enero iniciar el trámite de urgencia para regularizar de forma extraordinaria a más de medio millón de inmigrantes, tras un pacto entre PSOE y Podemos. El proyecto de real decreto modifica el Reglamento de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de las personas extranjeras en España.

El texto retoma el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que fue respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración en el Congreso en 2004 por todos los grupos parlamentarios menos Vox, pero que ha permanecido bloqueada.

Hernando ha denunciado que el proceso de regularización aprobado por el Gobierno "además de ilegal, por la forma en la que se ha efectuado de forma urgente con un decreto, es temerario porque pone en riesgo las seguridad nacional y del conjunto de la Unión Europea".

"En enero, mediante un decretazo, el Gobierno, de forma insospechada y para tapar en pleno de campaña electoral sus casos de corrupción, sacó adelante un decretazo de forma unilateral, abriendo un proceso de regularización masiva a inmigrantes irregulares sin garantías de ningún tipo", ha indicado.

Hernando ha denunciado que "el Gobierno ha convertido a España en un coladero", en "el paraíso en que las mafias que trafican con personas han hecho su agosto" y ha advertido de que "en medio de eso, cualquier delincuente o terrorista que pretende introducirse en España o en Europa, lo va a poder hacer".