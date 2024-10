Los pediatras alertan de la situación de "emergencia" en la salud mental infanto-juvenil por el aumento de trastornos

La Asociación Española de Pediatría (AEP) ha alertado de la situación de "absoluta emergencia" en la que se encuentra la salud mental de niños y adolescentes en el país debido al aumento de trastornos que se han registrado en los últimos años, sobre todo tras la llegada del Covid-19. "Si antes de la pandemia la situación ya era complicada, puesto que aproximadamente el 10 por ciento de los niños y el 20 por ciento de los adolescentes padecía algún tipo de trastorno mental, el escenario actual es de absoluta emergencia, pues la cifra se ha disparado hasta un 47 por ciento desde entonces", ha señalado la coordinadora del Comité de Salud Mental de la Asociación Española de Pediatría, Paula Armero, durante una rueda de prensa celebrada en Madrid este jueves. Así, desde la AEP aseguran que las cifras de enfermedad mental entre este sector de la población no han dejado de crecer en los últimos años y apuntan que el 95 por ciento de los pediatras lo han detectado en sus consultas, según un análisis publicado en Anales de Pediatría. Además, Armero ha subrayado que estos problemas que se dan en jóvenes y adolescentes se reflejan en "síntomas de depresión, trastornos de conducta alimentaria, autolesiones, ansiedad y cambios de conducta". Así como "los trastornos derivados por las separaciones conflictivas entre los progenitores", ha agregado. Sin embargo, lo que más preocupa en estos momentos a los expertos son los casos de acosos escolar y a través de redes sociales. "Donde más tiempo pasan los menores es en los colegios e institutos. Si ese entorno no es seguro, afecta mucho a cómo se van formando hasta la edad adulta" ha explicado Armero, a la vez que ha recordado que "los menores necesitan ser tratados con respecto por su propios iguales". Por su parte, el presidente de la Sociedad de Psiquiatría Infantil (SPI), Pedro J. Rodríguez, ha mostrado su inquietud con los casos relacionados con el acoso a través de rede sociales. "La sobreutilización de pantallas ha producido que parte importante de la socialización de los adolescentes sea a través de las redes sociales, que han sustituido otro tipo de relaciones sociales. Esa sensación de impunidad que genera estar detrás de una pantalla hace que se hayan triplicado los casos de acoso por redes sociales", ha manifestado. "Cada día tenemos más evidencias de que no se hace un uso adecuado de las pantallas y las redes, sino no que se hace un abuso de ellas", ha añadido Armero. MANFIESTO PARA MEJORAR LA SITUACIÓN Por todo ello, y bajo el lema 'Pediatría y salud mental: construyendo futuros saludables', los 13.000 pediatras que conforman la AEP han querido hacer un llamamiento a la acción ante la situación de la salud mental infanto-juvenil. Así, con motivo del el Día de la Pediatría, que se celebra el 8 de octubre, han elaborado un manifiesto dirigido a las autoridades sanitarias, educativas y sociales y a las instituciones en el que se plantean propuestas para enfrentar esta crisis y detener el aumento de casos durante las primeras etapas de la vida. En el manifiesto, la AEP advierte sobre el aumento de estos trastornos, que considera que se trata de una emergencia en las consultas de los profesionales. Para ello, creen necesario implementar programas de prevención de salud mental desde los primeros niveles de atención. También consideran que faltan profesionales especializados en salud mental. "Es complicado decir un número concreto de los profesionales que se necesitan en la especialidad, pero calculamos que un 20 por ciento más en toda España", ha señalado Rodríguez. En este sentido, el vicepresidente de Atención Primaria de la AEP, Guillermo Martín, ha lamentado que "los pacientes, al menos en Madrid, pueden tener listas de espera de entre 6 y 9 meses para ser atendidos por primera vez". Asimismo, el manifiesto pide una atención multidisciplinar; actuar a tiempo debido al incremento de la gravedad de los casos, y destaca la importancia del rol de las familias en la salud mental infantil. RECONOCIMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS El último punto del manifiesto tiene que ver con el reconocimiento de las especialidades pediátricas. En este punto, desde la AEP señalan que el reconocimiento de la Psiquiatría Infantil y Adolescente como especialidad ha sido "un paso adelante que responde a la evolución de los conocimientos científicos y a la creciente demanda asistencial en este ámbito". Pero consideran que es "insuficiente" para afrontar los retos actuales. "En España, ya se han creado consultas de especialidades pediátricas que todavía no cuentan con un reconocimiento oficial, a pesar de que la AEP lleva más de una década reivindicándolo", señalan. De este modo, subrayan que la falta de reconocimiento dificulta la adecuada capacitación de los profesionales y la organización de los recursos asistenciales, por lo que "deberían simplificarse mucho más los trámites para lograr esta oficialización". Actualmente las especialidades de Neonatología, Cuidados Intensivos, Urgencias, Endocrinología y Neurología pediátricas han recibido el visto bueno de la Comisión Nacional de la Especialidad de Pediatría para ser reconocidas como Áreas de Capacitación Específica (ACE), pero aún están intentando lograr los informes favorables y los estudios económicos de siete comunidades autónomas diferentes que estableció como requisito el Real Decreto 589/2022, de 19 de julio, por el que se regulan la formación transversal de las especialidades en Ciencias de la Salud. Otras disciplinas pediátricas están acudiendo a vías alternativas para lograr su oficialización a través del diploma de formación continuada "Proteger la salud física y mental de los niños y adolescentes es una prioridad en la que debemos trabajar todos juntos. Instamos a las autoridades sanitarias, a los gestores de los servicios de salud, educativos y sociales y a la sociedad en su conjunto, a apoyar esta causa y a proporcionar los recursos necesarios para construir un futuro saludable para nuestras próximas generaciones", ha finalizado el presidente de la AEP, Luis Carlos Blesa.

