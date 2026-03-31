PP dice que Sánchez pone en riesgo a España con su "numerito" con Trump: "Para ser rebelde, hay que poder permitírselo"

Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso, utilizó la exposición internacional de las recientes afirmaciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para advertir sobre el deterioro en la relación bilateral entre España y Estados Unidos por las posturas adoptadas por el presidente Pedro Sánchez respecto al uso de bases militares estadounidenses situadas en territorio español. Según recogió el medio, Muñoz vinculó estas señales a un riesgo directo tanto para la seguridad nacional como para el papel de España en la OTAN.

De acuerdo con la información publicada, Muñoz criticó abiertamente las posiciones de Sánchez en torno a la negativa del uso de instalaciones militares norteamericanas para una posible guerra en Irán, calificando las maniobras del presidente como un “numerito” que, a su juicio, deja a España en una posición vulnerable en el escenario internacional. En rueda de prensa, Muñoz subrayó que “Estados Unidos no necesita a España para defenderse, pero España a la OTAN sí”, insistiendo en que cualquier política de rebeldía internacional por parte de España debe ser respaldada por una capacidad real para sostenerla. Añadió que “para ser rebelde tienes que poder permitírtelo” y reiteró la importancia de cumplir los compromisos adquiridos como miembro de la Alianza Atlántica, así como el respeto a la soberanía nacional.

Según consignó la misma fuente, Muñoz estableció un paralelismo con el gobierno de Italia para ejemplificar su argumento. Mencionó a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que si bien ha defendido la soberanía democrática de su país y ha tomado decisiones en el marco de su autonomía, no habría generado un conflicto diplomático con Donald Trump, lo que para la portavoz popular muestra que es posible mantener la autonomía nacional sin desestabilizar relaciones con aliados estratégicos. Desde la perspectiva del PP, Meloni sigue demostrando fiabilidad para la Unión Europea y la OTAN, condición que la portavoz no atribuyó a Pedro Sánchez luego de los últimos acontecimientos.

El medio detalló, además, que Muñoz lamentó que Sánchez trate las tensiones con Trump “como si no fueran a tener consecuencias para España” y cuestionó el modo de proceder del presidente, defendiendo que existen otros cauces sin recurrir a exhibiciones públicas que puedan comprometer tanto la seguridad nacional como las relaciones diplomáticas.

La intervención de Muñoz también abarcó la reacción del Partido Popular ante la decisión del Parlamento israelí de aprobar una ley que permitiría la pena de muerte por ahorcamiento a palestinos condenados por asesinato de israelíes en Cisjordania. Informó el medio que la portavoz del PP afirmó que su formación política está “manifiestamente en contra de la pena de muerte en cualquier caso”. Argumentó que el Estado, responsable de juzgar y sentenciar, “ni es Dios ni se tiene que poner en la posición de un asesino que mata a alguien”, defendiendo la necesidad de alternativas judiciales, como la prisión permanente revisable, para garantizar que aquellos que no han demostrado reinserción social no recuperen la libertad. Muñoz calificó como una “auténtica barbaridad” la aplicación de la pena capital en cualquier delito y rechazó también prácticas como la ejecución de homosexuales en Irán.

La portavoz también se detuvo en los asuntos religiosos, haciendo referencia a la prohibición inicial decretada por las autoridades israelíes sobre la misa del domingo de Ramos en Jerusalén. Defendió la libertad religiosa y el derecho a los cultos, pero mencionó también la coyuntura de guerra en la región. Según reportó la fuente, Muñoz cuestionó el rol de Pedro Sánchez que, según sus palabras, se “erige como defensor del cristianismo” pese a declararse ateo y a mantenerse alejado de la moral cristiana. Recordó la abstención del PSOE en una moción reciente sobre la protección de cristianos perseguidos y criticó la ausencia de Sánchez en el funeral religioso por las víctimas del suceso de Adamuz.

Finalmente, Muñoz ironizó sobre la presencia mediática de Sánchez en redes sociales, aludiendo a un video en el que el presidente porta una gorra con el lema “Make Science Great Again”. Según interpretó la portavoz popular, Sánchez utiliza estos símbolos de manera superficial y cuestionó la integración de estos gestos en la política nacional. Todo este conjunto de señalamientos forma parte de la ofensiva del PP contra la gestión del presidente en política internacional, asuntos de seguridad y respeto hacia la libertad religiosa, según lo publicado en el mismo medio.