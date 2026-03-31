Gobierno palestino pide sanciones para Israel por la pena de muerte dirigida a palestinos

Jerusalén, 31 mar (EFE).- El Gobierno palestino llamó este martes a la "acción urgente árabe, islámica e internacional" para aplicar sanciones contra Israel después de que su Parlamento aprobara una ley dirigida a imponer la pena de muerte a los ciudadanos palestinos de Cisjordania culpables de asesinato en lo que las autoridades israelíes califican como actos terroristas.

En un comunicado distribuido por la agencia oficial palestina Wafa, se informa de que el gabinete palestino, reunido este martes en Ramala, instó a una acción internacional para lograr la revocación de la decisión de la Knéset (Parlamento israelí), que "consolida la política de ejecuciones sumarias".

La reforma legal aprobada el lunes por la noche por la Knéset establece la obligatoriedad de la pena de muerte -salvo raras excepciones- a los tribunales militares israelíes que juzguen a palestinos de Cisjordania ocupada por delitos de asesinato en el marco de acciones terroristas.

Israel usa esa calificación no solo para atentados, sino también para personas que atacan -desde lanzar piedras- a sus soldados o a colonos israelíes.

En el caso de los tribunales penales ordinarios que juzgan a los ciudadanos israelíes -también a los colonos ilegales de Cisjordania-, la reforma dificulta enormemente que se aplique la pena de muerte sobre ellos por asesinato terrorista, dando opciones a los jueces de imponer la cadena perpetua y añadiendo requisitos que lo hace casi imposible.

El Gobierno palestino subrayó que "esta ley refleja políticas sistemáticas basadas en el genocidio, la discriminación y la impunidad contra el pueblo palestino en todo el territorio ocupado".

"No traerá ni seguridad ni paz, sino que expone el dominio de la extrema derecha (promotora de la ley) sobre la toma de decisiones y la legislación israelíes, en flagrante desacato al derecho internacional humanitario y a los Convenios de Ginebra", dijo.

Por ello, el ejecutivo de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna en las limitadas zonas de Cisjordania que no están bajo control militar israelí, hizo un "llamamiento a la acción urgente árabe, islámica e internacional para exigir responsabilidades a los culpables, imponer sanciones disuasorias y garantizar la protección de los prisioneros palestinos". EFE