Míchel: "Es un sueño jugar 'Champions' en Montilivi y el guión es disfrutar"

El entrenador del Girona FC, Míchel, reiteró que para el equipo y la afición es un sueño jugar la Liga de Campeones y más poder hacerlo en Montilivi, aunque lamenta que la UEFA no permita usar las gradas supletorias pero, precisamente para poder dedicar el triunfo a la gente que se quedará fuera, añade que saldrá a disfrutar y a intentar ganar al Feyenoord en esta segunda jornada continental. "Para nosotros es un sueño jugar la 'Champions' y hacerlo en Montilivi todavía más, con nuestra afición. Me parece un poco triste que no pueda estar el campo lleno, porque necesitamos a todos. Me gustaría que la gente que está siempre con nosotros pudiera ver este partido. Pero el guión es disfrutar, hacer las cosas bien, rendir y dar nuestra mejor versión. Así tendremos la posibilidad de ganar", aseguró en rueda de prensa. También a nivel personal reconoció que está viviendo un sueño. "Soy un enamorado del fútbol y es mi pasión, llevo viendo la 'Champions' desde que era niño y verme ahí como entrenador es un objetivo que tenía y lo puedo conseguir. El primer partido en Girona me ha sentir orgulloso por la gente que ha estado con nosotros desde los malos momentos de Segunda. Por eso me da pena que una parte de la afición no pueda estar, por el tema de las gradas supletorias", comentó. "Necesitamos dar una gran versión por los que no podrán estar. Este partido en 'Champions' en casa es un momento histórico que queremos disfrutar de verdad. Mañana necesitamos poner el mejor once posible para ganar, tenemos que mirarlo así. Es la manera de hacer las cosas. Me preocupa sobre todo el tema anímico, no tanto el físico. Lo importante es estar bien de cabeza porque todos están preparados para jugar mañana", apuntó el técnico 'gironí'. Y si está preocupado por el tema anímico no es por la derrota en París o por los recientes resultados en LaLiga, sino por la presión de tener que jugar y sumar cada tres días. "El tema anímico es por el cansancio de jugar cada tres días, no por los resultados. Estoy contento con el rendimiento en Vigo, no sé qué quiere o necesita la gente porque hemos sido mejores en los dos últimos partidos", argumentó. "Fuimos capaces de dominar durante mucho tiempo. Pero la necesidad de jugar cada tres días y la presión de jugar por los 3 puntos en Liga y 'Champions' es difícil, y necesito que el jugador recupere rápido. Pero no es por los resultados, queremos ganar por nuestra afición y porque ganar en la 'Champions' es un sueño", explicó Míchel. En cuanto a la exigencia de fuera, aceptó que es "difícil de llevar". "Soy la persona más exigente del club, seguro, con Quique. Pero también soy una persona que tiene los pies en el suelo. Somos un equipo que el año pasado llegó a 'Champions' por méritos propios, pero somos un equipo que lleva poco en Primera. De 8 partidos jugados, sólo el Barça ha tenido más goles esperados que nosotros. Quiere decir que hemos estado cerca de ganar o no perder. Estoy tranquilo", tranquilizó a la parroquia gironina. "El club está tranquilo. Pero la exigencia de fuera no puedo ni quiero controlarla. Mi exigencia es máxima con mis jugadores y están haciendo las cosas muy bien y estoy tranquilo. Somos un equipo pequeño, pero con historia. Y hay gente que ha pasado por aquí en los 96 años de historia del club que mañana estará orgullosa de nosotros porque son parte del éxito en la historia del Girona. Quizá ha faltado energía y hemos de mejorar y lo haremos, pero así es el fútbol", argumentó. Además, cree que la peor parte de todo es recuperar al jugador tras jugar en Europa. "Me preocupa mucho el tema anímico y cuando entras en la 'Champions' el jugador se reactiva y cambia el chip muy rápido. Eso lo tenemos ganado. Me preocupa más el paso de la 'Champions' a LaLiga, como pasó en Valencia. Pero venimos en una línea ascendente de juego y veo mejor a los jugadores en confianza. Hemos sido en los dos últimos partidos muy reconocibles, y el reto es ser capaces de finalizar más jugadas", aportó. "Para mañana el jugador está súper motivado. Cuando oigamos el himno de la 'Champions' en casa será histórico para toda Girona. Todos los jugadores están con una motivación especial, mi trabajo será recuperar al jugador en el paso de la 'Champions' a LaLiga", añadió. A favor del Girona cuenta que en su plantilla tiene jugadores veteranos y que en el pasado ya han jugado cada tres días. "La madurez de esta plantilla es grande. Tenemos jugadores con experiencia para saber llevar esta situación. A nivel de gestión, es mucho más fácil gestionar una plantilla pasando de Liga a 'Champions' que al revés. Porque tras jugar la 'Champions' estás unos días en el 'boom' mental y cuesta", reiteró. En cuanto al Feyenoord, destacó su estilo de juego de posesión. "Son muy dominadores del juego, con una media del 70 por ciento de posesión en la Eredivisie. Juegan más con 4-3-3 con mucha posesión, velocidad en los extremos, jugará en punta Hueda, un japonés de mucho talento. Es un equipo que siempre domina sus partidos, también en 'Champions' contra el Leverkusen lo hizo, aunque el Bayer marcó en cada llegada y se puso 0-3 rápido. Pero el Feyenoord hace daño con la pelota. Será un partido difícil, necesitamos tener el balón", manifestó.

