La evacuación del millar de españoles en Líbano, a la espera de la "decisión política" según evolucione la situación

El Gobierno no ha decidido aún la activación del plan de evacuación de los alrededor del millar de españoles que se encuentran en Líbano pero tiene todo listo para movilizar los medios necesarios del Ministerio de Defensa cuando se determine que la situación en este país, donde Israel ha lanzado en las últimas horas una ofensiva militar terrestre "limitada" en el sur, así lo requiere. Así lo ha explicado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, al término del Consejo de Ministros, en el que se ha abordado la escalada del conflicto en Oriente Próximo y la situación de "extrema gravedad" que se está viviendo en Líbano. El ministro ha ratificado que hay un "plan de evacuación detallado", que no ha querido explicar por motivos de seguridad, y que su Ministerio y la Embajada en Líbano tienen "perfectamente localizados y situados a los españoles" para poder contactarles llegado el caso. Dicho esto, ha asegurado que "los españoles que están en Líbano pueden tener la certeza y la seguridad de que en el momento en el que consideremos que las condiciones desgraciadamente se han deteriorado tanto que es necesaria la evacuación, lo haremos". Para ello, ha precisado que está en contacto con la ministra de Defensa, Margarita Robles, para que, "en el momento en el que tomemos la decisión política de ir adelante con el plan de evacuación", el departamento que esta dirige "pueda poner en marcha los medios que correspondan a ello". Mientras esto ocurre, Albares ha vuelto a hacer un llamamiento a los españoles que se encuentran en Líbano, especialmente aquellos que están de forma temporal, a que abandonen el país por los medios comerciales que aún siguen operando, citando los tres vuelos semanales que aún hay con Madrid así como la posibilidad de salir en barco hacia Chipre, Grecia y Turquía. Y ha aconsejado no viajar en ninguna circunstancia al 'país de los cedros'. Asimismo, el jefe de la diplomacia ha informado de que "hasta el momento no hay constancia de ninguna víctima española en Líbano" a raíz del recrudecimiento de los enfrentamientos en la última semana entre Israel y el partido-milicia chií libanés Hezbolá, cuyo lanzamiento de cohetes hacia territorio israelí ha condenado al igual que los "bombardeos masivos e indiscriminados" por parte del Ejército israelí.

