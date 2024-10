Aurélien Tchouameni: "En el Real Madrid no hay regalos, si juegas es porque tienes cualidades"

El centrocampista francés del Real Madrid, Aurélien Tchouameni, afirmó este martes que todos los futbolistas del equipo deben "entender" cual es su "responsabilidad" y que si él goza de la confianza de Carlo Ancelotti es porque tiene "cualidades" porque en el conjunto madridista "no hay regalos", dejando claro que se volvería "loco" si prestase atención a lo que se dice desde fuera sobre su rendimiento. "En un equipo un jugador no puede hacer todo. Hay un plan del entrenador, hay jugadores con mucha calidad aquí en el equipo y a veces tenemos que entender nuestra responsabilidad y tenemos que hacer lo que es el mejor para el equipo", puntualizó Tchouameni en rueda de prensa previa al encuentro ante el Lille de la Liga de Campeones. El madridista sabe que esto "puede ser que no sea lo mejor" a nivel personal, pero no olvida que "lo más importante" en su papel "es ayudar al equipo delante de la defensa, ayudar con las recuperaciones, interceptaciones y también con el balón dar más asistencias y hacer más goles". "En un equipo como el Real Madrid si juegas es porque tienes cualidades, no hay regalos aquí", agregó. "Es un honor para mí jugar contra el Real Madrid y me encanta llevar la camiseta del mejor equipo del mundo", subrayó Tchouameni, que no está preocupado por las críticas que pueda recibir. "Estoy muy tranquilo, sé que como deportista haces las cosas bien o mal y que la prensa va a hablar. Lo más importante para mí es ayudar a mi equipo a ganar títulos, partidos, hacer lo máximo y, sobre todo, hacer lo que el míster me pide hacer. Si escuchase demasiado a la prensa, me volvería loco. Lo más importante es ganar partidos, jugar y disfrutar de jugar para el Real Madrid", zanjó. En este sentido, no olvida que Carlo Ancelotti "es una persona muy importante" para él. "Hablamos todo el tiempo de lo que tengo que hacer en el campo. Es un placer trabajar con él porque me ayuda mucho con el balón y sin él, y estamos mejorando", apuntó. El madridista, que reconoció que se siente "mejor" de sus problemas en el pie izquierdo después de haber hecho "un trabajo espectacular" para que volviese a jugar y a no tener "dolor", fue preguntado por el impacto de la marcha de Toni Kroos y que les ha obligado a rehacerse en el medio. "Toni fue un jugador muy importante para nosotros, sobre todo en la salida del balón, pero hoy tenemos otros jugadores y seguro que nosotros los mediocampistas tenemos más responsabilidad sobre todo para la salida de balón. Mejoraremos y haremos las cosas bien porque sabemos que tenemos que hacer todo para ganar los partidos", subrayó, al tiempo que admitió que "lo más importante" que ha "aprendido" del alemán y de Luka Modric "es la calma que tienen con el balón". Por otro lado, Tchouameni explicó que Kylian Mbappé, sorpresa en la convocatoria, está "bien", aunque no tiene "ni idea" de si jugará este miércoles. "Es un jugador muy importante para nosotros, nos gustaría que jugara, claro, pero vamos a esperar con paciencia su retorno", señaló el centrocampista, que considera que "seguro" que Vinícius Jr "merece" ganar el Balón de Oro. "Creo que tiene muchas posibilidades", confesó. Sobre el Lille, al que conoce bien por su pasado en la Ligue 1, recordó que ha jugado "muchos partidos contra este equipo". "Juegan muy bien, tienen una buena plantilla, con buenos jugadores, por ejemplo el portero, el delantero, Jonathan David, así que tenemos que dar todo y luchar al máximo para ganar este partido porque seguro que va a ser un partido difícil para nosotros", remarcó. Finalmente, el centrocampista confesó que estaban "todos muy sorprendidos" por el adiós a la selección francesa de Antoine Griezmann. "Es una pena que vaya a dejarnos y nos afecta porque es un jugador muy importante para nosotros, pero si esa es la decisión que ha tomado, será porque es la mejor para él así que le deseo lo mejor a nivel personal", sentenció.

