Aena se adjudica la concesión del Aeropuerto Internacional de Galeão, el principal de Río de Janeiro (Brasil)

El aeropuerto internacional de Galeão, ubicado en Río de Janeiro, procesó en 2025 un total de 17,8 millones de pasajeros, de los cuales 5,7 millones correspondieron a vuelos internacionales. Así lo consignó el medio que reportó la reciente adjudicación de la concesión de este aeropuerto a Aena, empresa española que, mediante su filial Aena Desarrollo Internacional, ganó el proceso de subasta pública realizado en la Bolsa de São Paulo. La gestión de esta infraestructura por parte de la compañía está prevista hasta mayo de 2039, tras una inversión que alcanza los 2.900 millones de reales, equivalentes aproximadamente a 483 millones de euros.

Según informó el comunicado remitido por Aena a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía resultó vencedora en el proceso de venta asistida, por el cual obtuvo el control sobre el 100% de la sociedad concesionaria del aeropuerto principal de Río de Janeiro. El desembolso necesario para concretar la operación implica que una parte se realice mediante salida de caja directa de Aena, en tanto que el resto se financiará a través de la emisión de deuda con una entidad local, pero sin recurrir a la matriz de la corporación. La operación está supeditada a la obtención de aprobaciones regulatorias y otras condiciones establecidas en el pliego, incluida la firma final del contrato de compraventa con los actuales accionistas.

La transferencia del control de la concesión tendrá lugar una vez cumplidas todas las condiciones estipuladas y se estima que el cierre de la operación se producirá en el segundo semestre de 2026, según detalló la empresa en su nota oficial. Hasta entonces, las partes continuarán trabajando en el cumplimiento de los procedimientos y autorizaciones necesarios para formalizar el acuerdo.

El aeropuerto internacional de Río de Janeiro-Galeão ocupa el tercer puesto en Brasil por volumen de tráfico de pasajeros, solo superado por dos instalaciones del país. Además, representa la segunda puerta aérea internacional más relevante después de Guarulhos, situado en São Paulo. El impacto del aeropuerto no se limita al transporte de pasajeros, sino que también constituye un nodo relevante en la logística de carga aérea. Durante 2025, Galeão manejó cerca de 68.000 toneladas de mercancías, posicionándose como el tercer aeropuerto brasileño en tráfico de carga, tanto en importación como en exportación, publicó el medio.

La infraestructura actual del aeropuerto presenta suficiente capacidad para absorber el tráfico proyectado durante el periodo de la concesión, según consignó la compañía. No existe ninguna obligación contractual que imponga inversiones adicionales de capital (Capex) durante dicho periodo, situación que fue resaltada en la documentación publicada por la empresa.

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, señaló en la comunicación oficial que esta operación pone de manifiesto el compromiso de la compañía con la expansión en Brasil y su estrategia internacional. En sus palabras, “como todas las operaciones que aborda Aena, esta cumple estrictamente el principio fundamental de generación de valor para sus accionistas públicos y privados”.

Lucena también subrayó que, con la incorporación de Galeão, la empresa operará en red un total de 18 aeropuertos en Brasil. De acuerdo con su declaración, esta presencia contribuye al desarrollo del transporte aéreo del país.

El medio reseñó que la adquisición aún debe superar el escrutinio regulatorio, mientras Aena prevé mantener la infraestructura actual sin realizar desembolsos adicionales relevantes en obras. Esta expansión de la compañía española en el mercado brasileño reafirma su posición como operador internacional y profundiza los lazos logísticos y comerciales entre España y Brasil en el sector aeroportuario.

La operación constituye un paso más dentro de la estrategia desplegada por Aena a través de su filial internacional, sumando el aeropuerto principal de Río de Janeiro a su red bajo gestión. Según publicó la compañía, el periodo de concesión se extiende hasta 2039, garantizando durante más de una década la gestión directa por parte de la multinacional española sobre una de las infraestructuras más relevantes del sistema aeroportuario brasileño.