Infantino: "Queremos que Irán juegue el Mundial, no hay plan B"

La selección nacional de Irán ha solicitado disputar los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 en México en vez de Estados Unidos, como consecuencia de la escalada de conflictos en Oriente Próximo y el rechazo a competir en territorio estadounidense. Esta petición se conoce en medio de nuevas tensiones entre Irán y dos de los países anfitriones del torneo, así como Israel, situación que pone a prueba la gestión de la FIFA ante acontecimientos geopolíticos complejos. Según informó N+ Univision, el presidente del organismo rector del fútbol mundial, Gianni Infantino, aseguró que la participación del equipo iraní en la Copa del Mundo no está en duda y que no se contempla ninguna alternativa para reemplazarlo.

Durante una entrevista con la cadena mexicana N+ Univision, Gianni Infantino enfatizó que “Queremos que Irán juegue, e Irán jugará en el Mundial. No hay plan B, C o D: solo hay un plan A. Irán representa a su pueblo, tanto a los que viven en Irán como a los que viven en el extranjero”. De acuerdo con N+ Univision, el dirigente reiteró que la FIFA busca que la selección iraní participe en el torneo bajo “las mejores condiciones posibles”, aunque admitió la complejidad del contexto actual. Esta declaración llega en medio de una crisis diplomática acentuada por ataques de Estados Unidos e Israel hacia Irán desde finales de febrero, enfrentamientos a los que la República Islámica ha respondido con acciones militares en países vecinos.

Tal como consignó N+ Univision, la solicitud iraní surge después de que la Federación Iraní de Fútbol manifestara públicamente la negativa de su equipo a jugar en Estados Unidos, aunque sin renunciar a participar en el Mundial en sí. El presidente de la federación, Mehdi Taj, expresó que el conjunto nacional “boicotea a Estados Unidos, pero no al Mundial”, sin detallar las implicancias prácticas de esa afirmación, según citó la agencia estatal IRNA y reprodujo N+ Univision.

La postura de la FIFA, transmitida por Infantino, refuerza el mensaje de que la organización solo maneja una hoja de ruta respecto a la participación de Irán, la cual no contempla escenarios de sustitución ni reorganización sustancial del calendario de partidos para adaptarse a tensiones entre países. Infantino subrayó que las gestiones de la FIFA tienen como propósito asegurar que todas las naciones clasificadas, incluida la iraní, estén en condiciones de integrar la justa deportiva que albergarán Estados Unidos, Canadá y México en 2026. Según remarcó el propio presidente de la FIFA, “no hay plan B, C o D”.

El conflicto regional ha generado incertidumbre sobre la logística y la seguridad de los equipos y delegaciones que deben competir en territorio estadounidense. N+ Univision precisó que, aunque Irán ha solicitado formalmente a la FIFA el cambio de sede de sus encuentros de la fase de grupos hacia México, no se ha aclarado si el ente regulador del fútbol internacional accederá a esta petición o explorará opciones que permitan su participación sin modificar la planificación original del torneo.

El enfrentamiento entre Irán, Israel y Estados Unidos ha escalado desde febrero, marcando un incremento en los ataques cruzados y las operaciones de represalia de la República Islámica en países vecinos. Esta situación ha impulsado pronunciamientos oficiales tanto desde la federación iraní como desde organismos internacionales vinculados al fútbol. N+ Univision detalló que las tensiones han llevado a la Federación Iraní de Fútbol y a su presidente a manifestar su desacuerdo con jugar en Estados Unidos, aunque han evitado anunciar una retirada total del certamen.

La Copa del Mundo de 2026, cuya organización involucra a tres países de América del Norte, se perfila como la edición con mayor presencia de selecciones y partidos, factores que suponen un reto adicional para la FIFA en el manejo de escenarios críticos. De acuerdo con N+ Univision, la prioridad de la entidad es gestionar la participación de todos los países clasificados sin hacer concesiones que comprometan la integridad o el desarrollo del torneo frente a circunstancias externas.

Hasta el momento, el escenario sobre la ubicación definitiva de los partidos que dispute Irán en la fase de grupos no ha quedado definido. N+ Univision puntualizó que, mientras continúan las consultas diplomáticas y las conversaciones internas en la FIFA, persiste la incertidumbre sobre cómo se resolverá el reclamo iraní y cuáles serán las condiciones que rodearán la asistencia de esa selección al Mundial 2026.