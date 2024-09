José María Almoguera, de su reacción ante las comparaciones con Ángel Cristo Jr. a cómo es su relación con Paola Olmedo

Cada vez más cómodo ante las cámaras, José María Almoguera ha reaparecido en un evento de motos en el Circuito del Jarama tras el cambio de día de su entrevista en '¡De Viernes!, que finalmente no tuvo lugar este viernes porque la actualidad manda y fue el 'turno' de Ángel Cristo Jr. de dar la cara tras haber vendido unas fotografías en actitud cariñosa de su madre Bárbara Rey con el Rey Juan Carlos a una revista holandesa. Aunque no quiso dar detalles de qué revelará en directo en el programa de Mediaset que no haya contado ya sobre su guerra contra su propia progenitora, Carmen Borrego, sí lanzó una advertencia a su familia: "El viernes lo veréis todo, se va a ver la verdad, no hay más, hay muchas cosas que no son ciertas y se van a ver las cosas como son. Lógico que estén expectantes, pero si están seguras de lo que han comentado ellas -en referencia a su madre, a su tía Terelu Campos y a su prima Alejandra Rubio- no tienen por qué tener miedo de nada. Yo voy con la verdad por delante" ha asegurado. También hablará sobre su separación de Paola Olmedo, con la que ha dejado claro que no hay posibilidades de reconciliación. "Mi corazón está súper tranquilo" ha confesado, reconociendo que lo último en lo que piensa ahora mismo es en enamorarse de nuevo. "No, no, quita quita" ha exclamado entre risas, afirmando que su exmujer "es la madre de mi hijo y ya está". "La relación es de madre de mi hijo, cordial. Eso de que está cansada de ser la mala se lo ha dicho ella misma, a lo mejor ella opina que es la mala, no es cosa mía, no lo sé. Ella puede ir donde quiera, no soy su dueño" ha añadido, sentenciando que en esta historia "no hay ni malos ni buenos, cada uno hace las cosas como cree que las tiene que hacer, yo cuando hago las cosas no las hago para hacer el mal a nadie, me considero bueno, es su posición y su forma de pensar, no la mía". Una aparición en la que José María también ha reaccionado a las comparaciones con Ángel Cristo Jr. después de que ambos hayan declarado la 'guerra' públicamente a sus respectivas madres. Y lo ha hecho de modo seco y contundente, asegurando que no tiene nada que ver con el hijo de Bárbara Rey: "No, gracias".

