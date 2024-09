La Jornada de Guitarra Española cierra su XI Edición con la pasión al toque de EL AMIR y la fiesta rumbera de Las Migas

Las Jornadas SON Estrella Galicia de la Guitarra Española han cerrado su XI edición con un cartel emocionante que abría Joni Jiménez, homenajeando al ilustre maestro Víctor Monge 'Serranito", y finalizaba con la pasión de EL AMIR y la fiesta de Las Migas con su Rumba catalana. La tarde comenzaba puntual, como no podía ser de otra forma en el Molino del Manto (Chinchón, Madrid), donde, a las 18.00 horas, uno de los anfitriones, el musicólogo gallego Faustino Nuñez, dejaba entrever que nuevamente la noche iba a ser especial; mientras que Iñigo Osset Rambaud, enamorado de la guitarra española y también organizador de estas jornadas, daba las gracias por un año más de este encuentro flamenco, ante un aforo completo y dispuesto a emocionarse "con otra noche mágica". Así ha definido a ésta velada Santiago Miguélez, representante de Estrella Galicia, quien ha entregado, junto a Gabriela Canseco, viuda del gran Paco de Lucia y quien está al frente su Fundación, el II Premio Legend - Estrella Galicia, que en esta ocasión recaía en el maestro Víctor Monge 'Serranito'. Canseco, con "gozo absoluto", ha entregado el galardón a 'Serranito', que emocionado y nervioso, agradecía un premio que le llevaba al recuerdo de su amigo Paco, "un 'monstruo' de la guitarra", y del maestro Manolo Sanlúcar; y le traía la pena de que la vida no les hubiera dado tiempo para haberse subido juntos a un escenario "como los tres tenores". "Los tres tocábamos de una forma diferente", consiguiendo con trabajo "aquello que no se había hecho antes", afirmaba abrumado ante tanta admiración de los asistentes. Considerado como uno de los virtuosos de los últimos tiempos, el madrileño Víctor Monge 'Serranito' es un caso representativo de precocidad, genialidad y fecundidad en la historia de la guitarra española. Comenzó su andadura musical a los ocho años, dotado de una gran capacidad en la ejecución del flamenco, y a los doce ya trabajaba junto con su hermano mayor en un trío llamado Los Serranos, de ahí el diminutivo de 'Serranito', por ser el más pequeño del grupo. Leyenda en la historia de la música española, su virtuosismo unido a su musicalidad, le reconocen como uno de los grandes representantes de la guitarra flamenca. Es uno de los compositores que más cuidado pone en el equilibrio entre el fondo (inspiración) y la forma (técnica) de sus composiciones, lo que le ha llevado a una asombrosa perfección de su música. Tras el reconocimiento, ha llegado el homenaje con Joni Jiménez, ganador este 2024 del Bordón Minero en el Festival de Cante de Las Minas quien, ha demostrado, una vez más, la madurez de su arte, impecable en el toque de su guitarra. Pese a su juventud, tiene ya su espalda una excelente trayectoria en la que ha acompañado a grandes figuras del cante como Ramón el Portugués, Guadiana, Miguel 'El Rubio', Ingueta Rubio, Israel Fernández, Antonio Reyes, Pedro 'El Granaíno', Remedios Amaya y La Fabi, y ha colaborado también con Arcángel y Estrella Morente. En el baile, ha formado parte de los espectáculos de Farruquito, Belén López, Gema Moneo, Carmen Cortés y Ángel Rojas, al que ha musicalizado varios espectáculos. El siguiente en subir al escenario ha sido Toni Abellán, ganador el año pasado de la primera edición de los Premios bienales a la Guitarra Flamenca 'Maestro Paco de Lucía-Molino del Manto'. Actualmente inmerso en la grabación de su primer disco como guitarrista solista, estuvo acompañado a la guitarra de Juan Antonio Moya y, a la percusión, de Jesús Campos, con quienes ofreció un adelanto del trabajo que espera vea la luz el próximo año. Finalizaba la primera parte de esta jornada, Alejandro Hurtado, que cuenta con el Bordón Minero del Festival Internacional del Cante de las Minas en 2017 y se ha subido en prestigiosos escenarios de diferentes países y citas tan importantes como el Festival de la Guitarra de Córdoba, Flamenco Festival de Nueva York, Flamenco On Fire de Pamplona, Suma Flamenca de Madrid o Le Temps des Guitares de Puy - l'Évêque. Acompañado por el percusionista David Domínguez, ha acercado al público su trabajo más personal, su último disco, 'Tamiz', que marca su arranque como compositor y muestra su propia forma de entender la guitarra, la música y el flamenco. Hurtado ha interpretado una Seguidilla y una Alegría pero ha emocionado con la Farruca 'A mi madre' que, también, ha dedicado al maestro 'Serranito'. Además el público ha tenido la suerte de verle acompañando al artista invitado en esta jornada, EL AMIR con quien ha tocado una nana, junto a Laura Pacios de Las Migas. UNA NOCHE PARA COMPARTIR Como artista invitado Amir John Haddad - EL AMIR, carismático y virtuoso de la guitarra, concertista, maestro, productor y compositor, es reconocido como uno de los principales solistas de flamenco. Ha demostrado por qué es conocido en el mundo entero- ha actuado en más de 57 países --, multinstrumentista y virtuoso en oud, bouzouki, banjo, bajo, guitarra eléctrica, saz, domina el flamenco, rock, fusión, clásica y hasta heavy metal. Además ha colaborado con multitud de grandes artistas como Stanley Clarke, Marcus Miller o Hans Zimmer, y participado en bandas sonoras de Hollywood. Sobre el escenario ha hecho lo que mejor sabe, compartir, así ha compartido su arte, su pasión, ha enmudecido al público -que abarrotaba la sala-, se ha ganado su silencio, e hipnotizado con el movimiento de sus manos sobre la guitarra española. "Esta noche es especial, más que una jornada esto es un encuentro de la guitarra porque nos encontramos con compañeros, algunos hace tiempo que no nos vemos y otros no nos conocemos; la música es generacional, aprendemos de unos y vemos los siguientes que vienen", ha señalado. Por eso "es una noche para compartir" ha afirmado dando paso a Alejandro Hurtado, uno de sus "ídolos jóvenes" y a la violinista Laura Pacios, de Las Migas, con quienes ha interpretado la Nana 'Andalusian Lullaby', que aunque se sale del "flamenco auténtico", forma parte de su último disco. Después le han acompañado como palmeros Jesús Campos y David Domínguez, quienes han salido de nuevo al escenario para acompañarle en la Alegría 'La Caleta de Cádiz'. Cerraba con la Rumba 'Terral de Málaga' junto a Las Migas. Precisamente ellas han cerrado la noche. Ganadoras de premio Latin Grammys 2024 a Mejor Álbum de Música Flamenca por su último trabajo, Rumberas, Las Migas han demostrado que "están vivas, unidas y despiertas", que celebran la vida y que luchan por un espacio seguro para la mujer en el mundo del arte. "Somos rumberas, somos mujeres, somos libres y lo que nos dé la gana ser", han anunciado al empezar, dando la libertad a un público entregado a no parar de bailar al son de su compas. Abrieron con 'Tú Planeta' de su último disco, después han hecho vibrar con 'El mar' de su disco LIBRES, siguieron con 'Ojitos verdes' y 'Loca', y sorprendieron con 'Una mica més Con Suu' y 'Buen Rollo', todas de su disco Rumberas. Para Las Migas, ser rumberas es más que una etiqueta, "es un modo de vida". Significa ser música o cualquier otra cosa que uno desee, pero vivirlo, disfrutarlo y sentirlo en cada fibra del ser. "Es abrazar cada día con la conciencia de que la vida es el presente", han recordado deseando a los asistentes que "aprovechen el presente", por que cada día es único. Sin el acompañamiento de Carolina Fernández, voz principal del grupo, Marta Robles y Alicia Grillo han tocado a la guitarra Asturias de Albeniz. El final llegaba con su versión de Mediterráneo de Joan Manuel Serrat; con Soleá de la Pena, también de Rumberas, y cerraban dando paso a todos artistas al escenario, como se acaba siempre en el Molino del Manto, demostrando por qué el flamenco es patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

