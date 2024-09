Alba Silva abandona el hospital muy emocionada con su hija Carla en brazos

Este miércoles Alba Silva y Sergio Rico anunciaban la mejor de la noticias, el nacimiento de su primera hija un día antes, el 24 de septiembre, en un hospital de Sevilla: "Y nació la luz de nuestras vidas. Bienvenida al mundo, Carla Rico Silva" escribía en Instagram la influencer, compartiendo un carrusel de imágenes de la pequeña, con la que han cumplido su sueño tras el grave accidente a caballo que sufrió el futbolista en El Rocío en mayo de 2023, que a punto estuvo de costarle la vida y por el que estuvo ingresado durante más de tres meses. Durísimos momentos que han quedado atrás, ya que al nacimiento de su pequeña Carla se suma el inminente regreso a los terrenos de juego del portero, que tras concluir su contrato con el París Saint Germain ha viajado a Doha, Qatar, para pasar el reconocimiento médico y formalizar su fichaje por el equipo 'Al Gharafa' qatarí. Es esta nueva etapa en su carrera deportiva, que implica la próxima mudanza de toda la familia al Emirato, el motivo por el que Sergio no ha podido estar al lado de Alba cuando la influencer ha recibido el alta junto a su hija recién nacida este viernes a mediodía acompañada por su madre y por sus hermanas. Sin poder contener las lágrimas de felicidad, la sevillana ha posado con Carla -dormida plácidamente en sus brazos- y nos ha contado cómo se encuentra y cómo se porta la pequeña, a la que define como un "milagro". "Estoy muy emocionada, no puedo ni hablar" ha revelado, relatando que el parto ha sido "maravilloso, ha ido genial y ella ya está aquí". "La verdad es que ella ha sido una campeona, sobre todo. Mi ginecóloga, Nuria Jiménez, también ha tenido muchísimo que ver en que el parto haya ido todo genial. Y bueno, muy felices, muy felices. Ya me veis. Ha sido un parto natural muy bonito, y además muy intenso" ha añadido con las emociones a flor de piel. "Lo más importante es que ella está sanita, con eso me quedo, con eso ya soy feliz" ha expresado. Carla, como ha afirmado orgullosa, "ha pesado 3,380, o sea, bastante. Y eso que se ha adelantado un poquillo, pero bueno, mira, está muy bien". Viene medio criada y además es larga como el padre, vamos, 53 centímetros de niña. A la madre no sale" ha bromeado, confesando que "es un milagro". Respecto a la noticia del fichaje de Sergio por un equipo de Qatar, Alba ha admitido que tienen "sentimientos encontrados porque se ha tenido que ir muy rápido". "Pero bueno, la primera noche la pasó con su hija. Y al final, esto es como quieras un poco mirarlo. Depende de la perspectiva. Al final, que él haya encontrado equipo es también una maravillosa noticia. Que pueda ir haciendo lo que le gusta y que pueda hacerlo. Porque está estupendamente y recuperado y con equipo..." ha añadido, asegurando que "ahora mismo no le podemos pedir más a la vida, tenemos todo lo que queremos". "Y si Dios quiere prontito estaremos con papá" ha asegurado, confirmando que aunque "vamos a esperar un poquito a que la niña tenga sus vacunitas, esté perfecta" sus planes pasan por mudarse al Emirato junto al futbolista, "que está ahora también deseando de estar con nosotras". "Esto es una suerte con lo que hemos pasado. Esto es la suerte de nuestra vida ahora mismo. La guinda, sí. Pero bueno, la verdad que muy contenta, muy feliz. Es que no le podemos pedir ahora mismo más a la vida. Así que muchas gracias. Muchas gracias" ha concluido muy emocionada.

