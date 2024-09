Samsung presenta la nueva serie Galaxy Tab S10 con funciones de IA, pantalla Dynamic AMOLED y mejor rendimiento

Samsung ha presentado su nueva serie de tabletas Galaxy Tab S10, con los modelos Galaxy Tab S10+ y S10 Ultra, diseñadas con Inteligencia Artificial (IA) integrada, pantallas Dynamic AMOLED 2X y con mejoras en el rendimiento, alcanzando un aumento del 18 por ciento en la CPU, un 28 por ciento en la GPU y un 14 por ciento en la NPU, en el caso del modelo Ultra. La tecnológica coreana ha dado a conocer sus nuevos modelos de tableta insignia en los que ha puesto el foco sobre la IA, con funciones "disponibles desde su fabricación" para ofrecer "experiencias versátiles" gracias a su potencia, tal y como ha señalado el VP, Head of Galaxy Ecosystems Business Team, Mobile eXperience Business de Samsung Electronics, MC Lee. En este sentido, Samsung ha subrayado las mejoras en potencia de procesamiento que ofrecen los nuevos modelos. Sin embargo, ha destacado el rendimiento de la Galaxy Tab S10 Ultra, que incluye un aumento de más del 18 por ciento en CPU, 28 por ciento en GPU y 14 por ciento en NPU en comparación con el modelo antecesor, Galaxy Tab S9 Ultra. Igualmente, ambos modelos incluyen un procesador MediaTek Dimensity 9300+. Asimismo, estas tabletas ofrecen una pantalla con tecnología Dynamic AMOLED 2X de última generación de 14,6 pulgadas en la versión S10 Ultra y de 12,4 pulgadas para el modelo S10+. Con ello, ofrece una experiencia de visualización natural, incluso en exteriores, ya que consigue mantener la imagen nítida desde cualquier ángulo y entorno, gracias a su tecnología antirreflectante. Siguiendo esta línea, los dos modelos están equipados con una cámara trasera con sensor principal de 13MP y un sensor gran angular de 8 MP. Sin embargo, la Galaxy Tab S10 Ultra integra una cámara frontal de 12 MP junto con un sensor gran angular de 12 MP, mientras que la Galaxy Tab S10+ solo tiene el sensor de 12MP gran angular. En cuanto a la batería, ambos modelos ofrecen una autonomía de larga duración, además de incluir carga superrápida de 45W. En el caso del modelo S10 Ultra, ofrece una potencia de 11.200 mAh, por su parte, el modelo S10+ disminuye a los 10.090 mAh. Las nuevas tabletas también integran cuatro altavoces mejorados con el Optimizador de diálogo, impulsado por IA, que amplifica las voces por encima del ruido no deseado para crear un audio nítido. Igualmente, Samsung ha detallado que dispone de certificación IP68, con lo que asegura durabilidad y resistencia en el uso diario, además de estar fabricada con un material Armor Aluminium mejorado. En lo relacionado a su conectividad, ambas tabletas disponen de una versión 5G o WiFi, así como conexión Bluetooth 5.3. Además, su sistema operativo es Android 14 con One UI e incluyen compatibilidad con el S Pen. FUNCIONES DE IA INTEGRADAS Además de todo ello, la tecnológica ha destacado las múltiples funciones de IA que integran estas nuevas tabletas, de cara a ofrecer una experiencia eficiente e impulsar las tareas creativas. Una de estas funciones es el Asistente de notas que, con el S Pen, permite anotar tareas, apuntes o notas personales de una forma más eficiente. Esto se debe a que genera transcripciones y resúmenes automáticos impulsados por IA. De la misma forma, estas tabletas también pueden llevar a cabo una traducción superpuesta de documentos PDF y, a la hora de escribir a mano, también limpian las notas desordenadas con la herramienta Ayuda para escritura. Por otra parte, para fomentar las tareas creativas, las nuevas Galaxy Tab S10 integran la herramienta Esbozo a Imagen, que permiten "convertir la imaginación en realidad", pasando los dibujos a imágenes reales generadas por IA. De cara a impulsar la eficiencia, también disponen de la función Rodea para buscar, que permite hacer un círculo en cualquier elemento de la pantalla para llevar a cabo una búsqueda en Internet, traducir cualquier palabra o, incluso, resolver problemas de matemáticas. Siguiendo esta línea, otra de las opciones que integran es la herramienta Air Command con IA en el Galaxy S Pen. Con ello, proporciona acceso instantáneo a las funciones del Asistente de Galaxy AI sin tener que alternar entre menú. Además, Samsung ha subrayado que el accesorio del teclado Book Cover Keyboard se ha actualizado con la tecla Galaxy AI Key, que facilita a los usuarios escoger entre Bixby de Samsung o Gemini de Google para una experiencia de IA personalizada. DISPOSITIVO GALAXY HOME AI Por otra parte, Samsung también ha destacado que las nuevas tabletas Galaxy Tab S10 son capaces de convertirse en un dispositivo Galaxy Home AI, ya que permiten gestionar los distintos dispositivos inteligentes conectados del hogar. Esto se debe a que dispone de funciones optimizadas como la vista de mapa 3D, que permite ver y controlar los dispositivos habilitados para SmartThings en un mapa adaptado del hogar de cada usuario. Con ello, los usuarios pueden llevar a cabo acciones como apagar la tele, bajar las luces o subir el aire acondicionado, directamente desde la tableta. Con todo ello, Samsung ha señalado que la serie Galaxy Tab S10 amplía la experiencia conectada de Galaxy, al tiempo que mantiene la seguridad necesaria para los usuarios. Esto es gracias a la detección de amenazas en tiempo real y la protección de Samsung Knox. Asimismo, con los ajustes de Inteligencia Avanzada, los usuarios pueden optar por desactivar el procesamiento de datos en la nube para garantizar que sus datos permanezcan en el dispositivo. Así, Samsung ha adelantado que las nuevas tabletas Galaxy Tab S10 Ultra y Galaxy Tab S10+ estarán disponibles a partir del 3 de octubre en los colores gris y plata. Asimismo, se han lanzado en España con un precio que parte de los 1.119 euros en el caso del modelo Galaxy Tab S10+, y desde 1.339 euros para la tableta Galaxy Tab S10 Ultra.

